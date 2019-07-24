▲40%女性有靜脈曲張，醫教1招預防：生理期前一週很重要！（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

靜脈曲張是因下肢靜脈回流對抗地心引力出現障礙，女性發生率約40%，略高於男性25-30%。醫師表示，靜脈曲張若放任不理，除了影響腿型，還可能因腿部沈重，造成腦袋昏沈，影響工作表現，但女性只要善用這一招，就能有效預防。

書田診所靜脈血管外科主任游堂振提到，女性受到荷爾蒙影響，在月經來潮前一週因靜脈大幅擴張，若久站久坐不動，就容易出現靜脈曲張，女性可從生理期前一週開始穿彈力襪，增加小腿與腳踝壓力，如此一來血液就不會大幅下衝，影響腿型。

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靜脈曲張的好發族群，除了年輕女性外，需要長時間站立的職業如教師、護理師、外科醫師等，以及在炎熱環境下工作的廚師，小腿上也經常出現蜘蛛網、膝蓋藍色皮下網路等症狀。

▲穿對彈力襪可預防靜脈曲張。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

此外，近年來年長患者也有大幅增加趨勢。游振堂解釋，這是因為靜脈隨著年老鬆弛，靜脈瓣膜閉鎖不全，使得血液如瀑布狀下墜，靜脈回血功能失靈，造成腿麻、走不動等症狀，門診中見到長輩不願意走路，家人以為是肌少症，就診後才發現是靜脈曲張。

嚴重靜脈曲張患者，需要靠手術治療，目前已有自費的雙環光纖雷射，可無傷口封閉靜脈減少再發，游堂振提到，若不想走到手術一途，平時就要做好保養，除了多運動、避免久站久坐之外，也可多吃藍莓、奇異果、櫻桃等抗氧化食物，增進血管彈性。

穿著彈力襪也是保養良方，但游振堂提醒，不建議在睡覺時穿，因為平躺時腿部與心臟無高低差，對靜脈回血毫無幫助。