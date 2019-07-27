ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「躺下→站起」頭痛炸！竟是「腦脊髓液外漏」...嚴重會血管斷裂

ETtoday健康雲

頭痛、生病（圖／記者黃克翔攝）

▲一站起身就出現頭暈、頭痛症狀，要當心低腦壓頭痛。（圖／記者黃克翔攝）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

前陣子看了日劇X光室的奇蹟 ，裡面的前任院長曾經被腳踏車撞到，之後就出現一站起來就頭暈頭痛的狀況，原本以為是得到憂鬱症而退出院務，後來經過診斷，才發現他得到的疾病是「腦脊髓液外漏」...。

什麼是腦脊髓液外漏呢？今天就要來跟大家分享一個比較特別的低腦壓頭痛。

請繼續往下閱讀...

【什麼是低腦壓頭痛？】

低腦壓頭痛又稱為腦脊髓液低容量頭痛。在大腦的外面有一層腦脊髓液，有保護大腦的作用，而除了在大腦外，它也會往下流動到脊隨腔。如果今天脊隨硬膜有漏洞的時候，腦脊髓液就會開始慢慢外流。而當大腦外的腦脊髓液不足時
，就會造成血管拉扯，產生頭痛。

▲▼。（圖／林志豪醫師提供）

【導致低腦壓頭痛的原因？】

其實大部分的低腦壓頭痛是找不到原因的，但少部分會發生在有做過腰椎穿刺手術的人身上。此外像是搬重物，過度出力，長期大力咳嗽，或者像前面說的「發生車禍」，這些都有可能會造成局部脊椎硬膜破裂，導致腦脊髓液滲漏。以查不出原因的「自發性低腦壓頭痛」來說，在任何年齡都會發生，但通常女性較多，男女比例為1:2。

再了解了什麼是低腦壓頭痛後，接下來就要講大家比較關心的症狀。

▲▼。（圖／林志豪醫師提供）

【如何簡單辦別為低腦壓頭痛？】

低腦壓頭痛的症狀會是站著時頭痛，但只要一躺下來就會感覺頭痛減輕很多，如果又再度起身，頭痛又會突然發作。可能看到這邊很多人心裡會一慌，覺得自己也是屬於躺下休息頭痛就會減輕的類型。

大家不必太緊張，一般來說躺下休息後因為肌肉放鬆，頭痛程度減輕是正常的。但是低腦壓頭痛起身和躺下的頭痛程度差異會很大，而且通常起身越久頭痛越嚴重，會是比較極端的感受。另外低腦壓頭痛也會出現頭暈噁心、後頸疼痛
、耳鳴等問題。

最後有一個重點想要告訴大家的是，當腦部的腦脊髓液太少的時候，血管拉扯太厲害，嚴重的話可能會血管破掉出血。因此當你覺得自己或家人有類似低腦壓頭痛的症狀，會建議可以進一步就醫診斷。

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

關鍵字： 頭痛 腦脊髓 脊髓液外漏 林志豪 腦神經內科醫師
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

近視可抵銷老花？眼醫曝「度數打平」關鍵...霧煞煞還是在啦

做完「甩手功」回家腦中風！醫警告6徵兆：單側麻木慘了

嗑西瓜選紅or黃肉？3色瓜肉營養曝光...「超激瘦部位」爆冷門

求職自介範例公開！活用「1分鐘v.s.3分鐘」版本　秒殺面試官

上台講話=過不去的坎！職場掌握「即興發言3技巧」秒升遷

化療後手腳「像燒燙水泡」！補吃水梨、蘆筍...避藥毒侵害

怕割包皮「童子雞」變小！他靠無痛「開瓶器」手術助出頭

比肺癌更恐怖！抽菸「雙指發黑」慘截肢...醫曝嚴重會切GG

登高山集百岳慎防高山症！預防、治療用藥先認識

「心理諮商」到底值不值得那個費用？

讀者迴響

回到最上面