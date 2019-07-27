「躺下→站起」頭痛炸！竟是「腦脊髓液外漏」...嚴重會血管斷裂

▲一站起身就出現頭暈、頭痛症狀，要當心低腦壓頭痛。（圖／記者黃克翔攝）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

前陣子看了日劇X光室的奇蹟 ，裡面的前任院長曾經被腳踏車撞到，之後就出現一站起來就頭暈頭痛的狀況，原本以為是得到憂鬱症而退出院務，後來經過診斷，才發現他得到的疾病是「腦脊髓液外漏」...。

什麼是腦脊髓液外漏呢？今天就要來跟大家分享一個比較特別的低腦壓頭痛。

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【什麼是低腦壓頭痛？】

低腦壓頭痛又稱為腦脊髓液低容量頭痛。在大腦的外面有一層腦脊髓液，有保護大腦的作用，而除了在大腦外，它也會往下流動到脊隨腔。如果今天脊隨硬膜有漏洞的時候，腦脊髓液就會開始慢慢外流。而當大腦外的腦脊髓液不足時

，就會造成血管拉扯，產生頭痛。

【導致低腦壓頭痛的原因？】

其實大部分的低腦壓頭痛是找不到原因的，但少部分會發生在有做過腰椎穿刺手術的人身上。此外像是搬重物，過度出力，長期大力咳嗽，或者像前面說的「發生車禍」，這些都有可能會造成局部脊椎硬膜破裂，導致腦脊髓液滲漏。以查不出原因的「自發性低腦壓頭痛」來說，在任何年齡都會發生，但通常女性較多，男女比例為1:2。

再了解了什麼是低腦壓頭痛後，接下來就要講大家比較關心的症狀。

【如何簡單辦別為低腦壓頭痛？】

低腦壓頭痛的症狀會是站著時頭痛，但只要一躺下來就會感覺頭痛減輕很多，如果又再度起身，頭痛又會突然發作。可能看到這邊很多人心裡會一慌，覺得自己也是屬於躺下休息頭痛就會減輕的類型。

大家不必太緊張，一般來說躺下休息後因為肌肉放鬆，頭痛程度減輕是正常的。但是低腦壓頭痛起身和躺下的頭痛程度差異會很大，而且通常起身越久頭痛越嚴重，會是比較極端的感受。另外低腦壓頭痛也會出現頭暈噁心、後頸疼痛

、耳鳴等問題。

最後有一個重點想要告訴大家的是，當腦部的腦脊髓液太少的時候，血管拉扯太厲害，嚴重的話可能會血管破掉出血。因此當你覺得自己或家人有類似低腦壓頭痛的症狀，會建議可以進一步就醫診斷。

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》。