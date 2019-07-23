求職自介範例公開！活用「1分鐘v.s.3分鐘」版本　秒殺面試官

▲面試自我介紹要言簡意賅表達自己的優勢和經歷。（圖／123rf）

文／ 劉仕祥

自我介紹是面試中最重要的環節之一，90％以上的企業在面試的時候，第一個問題就是：你可以花兩到三分鐘的時間做一個簡單的自我介紹嗎？面對這樣的問題，有些人駕輕就熟，洋洋灑灑就做了一個完整的自我介紹，可是有些人卻不知道該從何說起，更不知道該如何做一個好的自我介紹。

從以下兩張表格可以看出，一分鐘版本的重點是要言簡意賅地表達你與職位相關的重要經歷和優勢能力，不用面面俱到。三分鐘版本則可以做適當的延伸，可以在個人經歷和優勢能力方面講更多的內容。

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接下來，針對一分鐘版本和三分鐘版本分別舉例說明，以便讓大家對這些技巧有更加直接的認識。

【一分鐘版本】

您好！我叫○○○，很高興有這個機會面試貴公司的業務職位。我二○一二年畢業於○○大學行銷系。台中人。（個人資訊）

畢業之後，我就一直在○○公司從事業務工作。在將近四年的時間裡，我一步步走到了業務主管的職位。在這過程中，我開發了將近十個大客戶，年平均銷售額三百萬元，在公司排名第二。面試這個職位，我覺得我的優勢有以下三點：第一點，溝通能力強，能夠順利地和客戶打交道；第二點，抗壓能力強，能夠承受高業績帶來的壓力，並且調節好自己的情緒；第三點，有過成功的大客戶開發經驗，擅長專案管理。（經歷、業績、優勢）

我非常欣賞貴公司的企業文化，而且這個職位也是我非常喜歡的，希望能夠有機會進入公司，謝謝！（表達願景）

▲面試準備長短2個版本，任何面試官發問都能穩穩接招。（圖／unsplash）

【三分鐘版本】

您好！我叫○○○，很高興有這個機會面試貴公司的外貿職位。我二○一○年畢業於○○大學英語系。台南人。（個人資訊）

大學畢業之前，我就一直很喜歡外貿相關的工作，所以畢業之後，透過校園招聘進入了○○股份公司做外貿工作。這家公司的產品是LED顯示器，公司是LED顯示器行業的龍頭企業。我在這家公司主要負責產品訂單的下單、跟進、接待客戶以及處理訂單的異常情況，保證產品按時出貨。工作期間業績優秀，曾被評為公司最佳新員工。

工作兩年之後，由於公司搬遷，所以我離開了這家公司，來到另一家公司繼續從事外貿工作。這家公司我也非常喜歡，工作內容跟上一家差不多，但是更具挑戰性。透過這幾年的磨練，我漸漸成長，對外貿相關流程非常熟悉，在這個領域也能夠獨當一面了。

在外貿工作方面，我具有以下能力與優勢：第一點，英語表達能力強，具備口語交流能力及相關書面應用能力，能夠透過英文郵件與客戶交流；第二點，擅長團隊合作，具有較強的抗壓能力；第三點，外貿相關的問題，我能夠積極地解決並提出改善建議。我相信這些過往的工作經驗和能力，一定能讓我勝任這個職位。（經歷、業績、優勢）

關於我的個人愛好，我平時比較喜歡看英文書籍，以此來提高自己的英文水準，希望可以更好地幫助到自己的工作。週末也會去爬爬山，打打羽毛球，力求做到勞逸結合。（興趣愛好）

外貿工作是我非常喜歡的職業，從畢業到現在一直沒有變過，將來也希望可以繼續從事這個職業。期望可以得到貴公司的青睞，與貴公司一起成長，謝謝！（表達願景）

關於自我介紹，大家可以根據這些版本，填補自己的內容。當然，你也可能有更好的表達方法，希望這些內容可以幫助到大家。

本文摘自《深度溝通力》／ 劉仕祥（人力資源管理專家）／時報出版