化療後手腳「像燒燙水泡」！補吃水梨、蘆筍...避藥毒侵害

▲因化療副作用手足產生紅腫、水泡。（圖／台南市立醫院提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

癌症患者接受化療後常見的副作用，除噁心嘔吐、四肢麻木外，部分患者手及腳趾皮膚可能出現：紅腫脹痛、皮膚脫皮裂開、刺痛或發燙、手腳趾出現小水泡、或者皮膚出現硬皮、劇烈疼痛感的現象，這被稱為手足症候群（hand-foot syndrome）。

該症狀是因化療藥或標靶藥，如：服樂癌（Fluorouracil）、截瘤達（Capecitabine）、小紅莓（Doxorubicin）、賽德薩（Cytarabine）、紓癌特（Sunitinib）、蕾莎瓦（Sorafenib）等產生的毒性反應，導致身體產生發炎現象，通常在化療後2~3週出現。不論是否經過藥物治療，多數會在停止化療1~2週後消失，但如再次化療，症狀仍會出現，患者常感到十分疼痛不適，甚至嚴重影響生活品質。

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▲手足症候群會出現紅腫、水泡，讓人疼痛難耐。

台南市立醫院中醫部醫師郭祐睿，曾收治一位56歲罹患乳癌的李媽媽，在第一次化療後即產生手足症候群症狀，直到第三次化療後，手足紅腫水泡的情況讓她更加痛苦，郭醫師以內服外用雙管齊下的方式，經過兩週的治療，手腳紅腫疼痛的程度減輕、脫皮癒合速度加快，甚至第四次化療後，手足症候群的狀況明顯降低。爾後，化療療程也配合中醫治療，患者雖手腳仍有部分脫皮、粗糙，但是疼痛的狀況減輕許多，生活品質得到改善。





▲▼化療副作用經中醫調理手足腫痛明顯改善。（圖／台南市立醫院提供）

手足症候群被中醫歸類為「藥毒」，是因為化療或標靶藥的藥毒侵犯人體，火熱上行，外傷於皮膚，內傷及臟腑，再加上化療藥物損傷脾胃，血熱也導致四肢皮膚紅疹水泡、糜爛腫脹。中醫治療以清熱解毒、益氣養陰為主，可使用金銀花、連翹、龍膽草、沙參、石斛、玄參，要依症狀不同用藥，還可以針對四肢僵硬疼痛加入路路通、雞血藤等通經活絡的中藥。

郭祐睿指出，若患者化療期間，使用藥物過多或擔心中西藥物交互作用，也可取上述中藥各15g，煮沸後放冷外用，注意水溫需低於25度以下，每次浸洗20分鐘，早晚一次，浸洗完再塗上護膚藥膏。此外，手足症候群的患者平常可食用有養血潤燥功能的食物，例如：黑木耳、蓮藕、蘆筍、水梨等，避免食用燒烤辛辣刺激性食物。

▲手足症候群的患者平常可食用有養血潤燥功能的食物，例如蘆筍。（圖／Pixabay）

中醫對癌症治療，主要有增加化療藥的敏感度、提高免疫力及生活品質、調整體質、減少放化療副作用、增加存活率等幾個面向，因此，近年中西醫結合治療癌症的患者越來越多，台南市醫院中醫部ㄧ年收治的癌症病人超過2500人次，以乳癌、大腸癌、肝癌、肺癌的患者居多，根據郭醫師臨床觀察，患者副作用改善比例超過7成，但一定要越早就診，療效會越好，癌症不是絕症，配合中醫診治，可提高免疫力、降低不適。