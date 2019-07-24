近視可抵銷老花？眼醫曝「度數打平」關鍵...霧煞煞還是在啦

▲老花眼網網出現在40歲以上的年齡，症狀為近距離閱讀困難。（圖／CFP）

文／黃慧玫

「老花眼」，顧名思義就是老年人才會得的眼睛疾病，以往在45歲以上才會出現，事實上，因長時間使用3C產品，近距離用眼過度，導致睫狀肌提早退化，造成老花眼年輕化趨勢，平均年齡甚至不到40歲。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，老花眼是因為睫狀肌與水晶體隨年紀增長，逐漸喪失調節功能，當調節不足以應付近距離工作時，會出現看近時有模糊、吃力情形，導致近距離閱讀困難。

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Q：近視可以抵消老花，近視就不會得老花嗎？

A：陳瑩山表示，人類眼睛的構造生來就是要看遠方，若看遠時，遠方物體不能成像於視網膜上，稱為「屈光不正」。而屈光不正當中，影像呈現在視網膜前為近視；呈現在視網膜後則為遠視。

然而眼睛不可能只看遠方，因此想看近物時，就要靠眼睛的睫狀肌，將視網膜後的影像拉回到視網膜上，這種睫狀肌收縮能力即為調節力。通常年過40，睫狀肌的調節力會逐漸下降，導致看近的影像模糊，即為老花。

▲隨著年齡漸增，近視度數不會增加，但老花度數會加深。（圖／翻攝自pixabay）

近視遠視與老花所指的是有不同的定義！近視和遠視，是指看遠時的視力狀態；而老花，則是指看近的能力。事實上，無論近視或遠視，都會在40歲後慢慢出現老花症狀。

陳瑩山解釋， 而所謂「近視抵消老花」的說法，是隨著年齡增加，近視度數不會改變，但老花度數卻會增加，有可能在老花的某一年齡階段，近視的度數剛好與老花增加的度數相同。

事實上，近視仍然存在，且當老花度數逐年增加，還是會出現看近物不清楚的問題。因此，近視性老花患者，不僅需要配戴老花鏡片以減輕眼睛負擔，原本的近視眼鏡也不能丟。

諮詢專家／中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任 陳瑩山

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