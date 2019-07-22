上台講話=過不去的坎！職場掌握「即興發言3技巧」秒升遷

▲即興談話、演講，透過3大技巧很快能上手。（圖／記者湯興漢攝）

文／劉仕祥

即興談話占了我們溝通表達的80％以上。對大部分職場人來說，即興談話是避不開的坎。

我有個朋友，任職於一家大型集團。因為業績突出，他被提拔為研發經理。以前做工程師的時候，講話的機會並不多，可是做了研發經理之後，講話的機會就多了起來。有一次，他去參加一個供應商的年會，由於是比較重要的客戶，所以他被安排坐在了第一排。會前，供應商並沒有告訴他要上臺。

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當會議進行到中間時，主持人突然邀請他上臺發表幾句感言。一聽到自己的名字，朋友馬上心跳加速，頭腦一片空白，只得硬著頭皮跟隨主持人上臺。結果上去之後，一句話也擠不出來，最後不得不尷尬地下臺了。雖然供應商老闆不停地對他說沒關係，可是他卻不斷自責，關鍵時刻講不出話來，他感覺自己的不善言辭讓公司丟臉了。

不善即興談話，會讓我們在各種場合難堪，除非你逃避與人交往，逃避與別人交談。一旦你以某種身分出現在大眾面前，你就要懂得即興談話。很多人說，學會即興談話很難。如果你未曾開口，一定難，如果你未曾探索著去學習即興談話，一定難。難的其實不是即興談話本身，而是你沒有意願去學習。

▲台上與台下的互動能夠緊扣話題與氣氛。（圖／記者鄧木卿攝）

學習即興談話是有方法和技巧的，首先來了解一下即興談話的三個特點：

第一點、情境性強

即興談話一般都有特定的講話場景，講話的內容需與這一場景相關。比如在會議的過程中，你的即興談話就要跟會議內容相關；在聚會的過程中，就要講跟聚會相關的話題。不要在喜慶的場合講喪氣的話。

第二點、形式靈活

即興談話沒有固定的形式，只要能夠將你的意圖、情緒傳達給觀眾，那你的即興談話就達到目的了。

第三點、語言精練

即興談話一般為一到三分鐘。要在這麼短的時間內講得精彩，我們就必須學會精簡語言，以最少的話表達最豐富的內涵。了解了即興談話的特點，接下來有必要掌握兩個談話工具，這兩個工具能夠讓你快速提升即興談話能力，讓你成為能夠侃侃而談、令人羡慕的溝通高手。

即興談話也是一種能力，需要不斷去練習。剛開始的時候，可以先按照上述方法去練習，當你熟練之後就能夠熟能生巧，慢慢地，你的即興談話能力就會在不經意間迅速提升。

本文摘自《深度溝通力》／ 劉仕祥（人力資源管理專家）／時報出版