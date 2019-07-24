▲小玉西瓜V.S紅肉西瓜，哪一個比較營養？（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

夏天吃西瓜，清涼又消暑！作為熱量寒量低、水份占90%以上的「超補水」水果，裡頭富含的維生素C、維生素A，以及果皮中內藏的「瓜氨酸」，還能夠幫助舒緩肌肉疼痛、預防高血壓、偏頭痛、減肥利尿等。但營養師也提醒，糖尿病、腎臟病及心衰竭的患者，吃多容易誘發水腫、心衰竭及腎負擔，食用前須先諮詢醫師。

市售西瓜有黃肉、紅肉、白肉之分，口感也有清脆與沙沙感的差別，好食材研究團隊在《料理作法轉個彎》中，就一一細數小玉西瓜和紅肉大西瓜的差別。紅肉西瓜因含有較多的「β- 胡蘿蔔素」，可在體內轉化成「維生素A」，兼具護眼、護膚功效。此外紅肉西瓜的茄紅素含量比番茄還高，且不需烹煮就能夠被人體有效吸收，幫助降低血液中膽固醇濃度，預防心血管疾病。

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▲靠近瓜皮的白肉部位，含有豐富「瓜胺酸」有減重、利尿的效果。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

而黃肉西瓜，相較紅肉的瓜胺酸更高一些，能在體內轉換成精胺酸，對預防高血壓及心血管疾病，有不錯的效果。至於果皮跟肉色之間，那層「白肉」也別急著丟！白肉的糖分最低，且含有更豐富的「瓜胺酸」，能促進人體尿素形成，具有利尿、減重的作用。西瓜本身也很適合運動前吃，瓜氨酸可以舒緩肌肉疼痛、頭痛，碳水化合物還能幫助心情愉悅。

但亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任也提醒，對健康民眾來說，西瓜確實有促進水分代謝、改善排尿及水腫的效果，但對慢性腎臟病或有心衰竭的患者來而言，短時間吃進太多西瓜，容易導致體內的水、電解質、酸鹼平衡失調，使水分無法排出，進而增加腎臟負擔，容易誘發肺水腫、心臟衰竭等嚴重併發症，「嚴重的話有致命風險」。食用前建議先諮詢醫師，避免病情惡化。