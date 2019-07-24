做完「甩手功」回家腦中風！醫警告6徵兆：單側麻木慘了

▲有些中風初期症狀比較不明顯，很多人容易當成運動傷害。（圖／pixabay）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

我遇過一個案例是，有位阿公早上去公園運動，做甩手功，結果甩一甩發現右手突然無力，舉不起來，阿公以為只是運動太多太累，就回家休息，沒想到一睡就不醒人事，送到醫院才發現是腦中風。因此希望大家要牢記中風的前兆，不要忽視這些小徵兆，才不會錯過中風的黃金治療時間。

中風的主要症狀有： 出現單側手腳無力或麻木的症狀、臉部表情不對稱，嘴角歪斜、口齒不清、詞不達意。

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但因為有些中風初期症狀比較不明顯，很多人容易當成運動傷害，或者是感冒無力等等，常常導致延誤送醫，錯過治療期。或者可能因為患者出現的是非典型症狀 ，像是 暈眩頭痛、視力模糊、單側視野障礙、失憶 等等，導致沒有在第一時間發現是腦中風。

以梗塞型腦中風來說，如果確認發病時間在黃金三小時內，可以打靜脈血栓溶解劑，或是進行動脈取栓術 來治療，提高後續恢復的機會、減少後遺症。

▲夏天避免腦中風要注意水份攝取、規律運動。（圖／pixabay）



如何在夏天避免腦中風

1. 多補充水分：在炎熱的夏天，要記得定時補充水分，盡量不要等到有口渴的感覺才喝水。

2.避免頻繁進出溫差大的環境：在室內避免將冷氣溫度調太低，也要避免頻繁出溫差大的室內室外。建議大家進入冷氣房時，可以先在待冷氣比較不強的地方，或者戴上帽子或穿上薄外套再進入室內。

3. 規律運動：養成固定的運動習慣，維持每週至少3次、每次30分鐘的運動，大家可以判斷自己的身體狀況來選擇激烈程度不同的運動。

4. 控制慢性病：高血壓、高血糖和高血脂等慢性病是腦中風的危險因子。如果大家有相關疾病，記得定期看診，並且持續服藥，控制病情。

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》。