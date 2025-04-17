心臟開刀「因病制宜」換生物瓣膜　62歲男術後3年無併發症

▲長庚醫院最新研究證實置換人工瓣膜不宜僅依靠年齡作為依據。（圖／長庚醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

62歲王先生罹患風濕性二尖瓣狹窄，瓣膜嚴重鈣化，需手術置換人工瓣膜，若依循傳統，醫師會選機械瓣膜，但長庚醫院根據病因，決定採用生物瓣膜，且效果顯著，術後追蹤3年無併發症。根據林口長庚醫院大規模研究，選擇人工瓣膜不宜僅看年齡，要根據病因、「因病制宜」，可有效提升存活率、減少併發症。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯指出，二尖瓣異常會導致氣喘、下肢水腫、活動力下降等症狀，嚴重時需透過置換瓣膜手術治療，其可分機械、生物瓣膜2大類；至於如何挑選瓣膜，過去標準作法是以年齡為主要依據，卻可能忽略不同疾病對栓塞、出血等併發症的影響。

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陳紹緯說明，傳統二尖瓣置換手術常以65歲為界定，65歲以上使用生物瓣膜，未滿65歲則選擇機械瓣膜，但根據長庚團隊分析2002至2018年健保資料庫、共9201名接受瓣膜置換手術的患者資料，發現不同病因的術後風險影響不一，應依個案狀況、選用最合適的瓣膜種類，更能提升療效。

該研究發現，若是感染性心內膜炎合併中風，不論年齡，宜選擇生物瓣膜，可有效降低再次中風與再住院機率；如為風濕性心臟病患者，年過60歲即應採用生物瓣膜，可減少出血風險；退化性二尖瓣逆流患者只要未滿70歲，使用機械瓣膜會有較高存活率；缺血性二尖瓣返流則不論選擇何種瓣膜，差異都不大。

林口長庚麻醉部副主任陳俊宇則說，這項研究是亞洲少見大規模分析，提出年齡與病因之間的交互作用，未來治療指引宜納入病因分型，以提升治療個別化精準度。

桃園長庚副院長葉集孝也說，該成果已於2024年6月發表於《國際外科期刊（International Journal of Surgery）》，實證力強，可作為臨床制定手術策略與衛教溝通的重要參考。