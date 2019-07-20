新生兒母體垂直染B肝易致「猛爆性肝炎」　醫教3步驟保肝

▲兒童肝膽疾病防治基金會舉辦遠離肝炎記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

肝病是國病，嬰幼兒若經母體垂直傳染，未來有高達9成的機率演變成慢性肝炎，急性與猛爆性肝炎的發生率，也比一般新生兒高出許多。為了幫助幼童抵抗B肝，疾管署自7月1日起，擴大補助e抗原陰性孕婦的新生兒，在24小時內接種B肝免疫球蛋白（HBIG），預計有8000位新生兒受惠。

耕莘醫院小兒腸胃科主治醫師文萬欣表示，過去政府提供的公費HBIG只給予高傳染性的s抗原、e抗原雙陽性B肝帶原母親的新生兒，實施多年來，也成功讓新生兒的帶原率從9成降為1成。

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s抗原陽性、e抗原陰性的母親，因新生兒垂直傳染率不到1成，影響層面較低，多年來未被納入補助範圍，但研究顯示，e抗原陰性母親子女若染病毒，其急性與猛爆性肝炎發生率高於一般嬰兒。

▲醫師表示，媽媽B肝病毒量越高，越容易傳給小孩。（圖／記者嚴云岑攝）

為了根除母嬰垂直傳染發生率，疾管署與ACIP和肝炎肝癌委員經過多年討論與評估，終於7月1日起擴大補助範圍，只要是s抗原陽性的孕婦，無論e抗原是否為陽性，新生兒都能在24小時內接種HBIG，以過去未補助的e抗原陰性為例，新生兒注射後，B肝帶原率也有望從現行的0.29%降到0.14%，讓嬰兒猛爆性肝炎發生風險降到最低。

疾管署副署長莊人祥表示，新上路的B肝免疫球蛋白擴大補助，每年編列3000萬元預算，以一年全國出生人數18.2萬人估算，約有8000人受惠，預計一年可減少11名幼兒免於B肝帶原，也可幫e抗原陰性孕婦所產下的新生兒，省下4000元自費接種費用。

兒童肝膽疾病防治基金會董事長、台大醫院教授張美惠呼籲，預防B肝應做好3步驟，s抗原陽性母親的寶寶，應在出生24小時內完成第一季B肝免疫球蛋白及疫苗注射，並於出生滿1個月及6個月時，完成第2、3劑接種，12個月大時則需接受B肝標記血液篩檢，了解是否感染或抗體情況。