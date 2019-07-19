▲她反應慢又健忘被笑「中年痴呆」，醫一看膚況就知問題！（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

今年50多歲的阿嬌（化名）近幾個月來覺得自己反應變慢、全身無力，還總是忘東忘西，被朋友嘲笑是「中年痴呆症」，進而到醫院檢查。醫師診間觀察發現，阿嬌的皮膚沒有光澤、頭髮稀疏，加上血壓偏低、體重過重，懷疑是甲狀腺功能異常所致，經腦下垂體甲狀腺刺激素（TSH）檢測，果然發現數值偏低，所幸補碘3個月後，症狀已大為改善。

你經常感到疲倦？當心是甲狀腺出問題。收治患者的書田診所家醫科主任醫師康宏銘表示，糖尿病、貧血、肝腎功能異常與甲狀腺功能異常，都可能引發慢性疲勞。門診中有甲狀腺功能異常的患者，約佔了5~10%，因症狀呈漸進式反應，有些患者甚至拖了好幾年才確診。

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「甲狀腺分泌過多或過少，都可能造成慢性疲勞。」康宏銘提到，正常的TSH值介於0.4至5之間，數值越高代表甲狀腺功能越低。

甲狀腺功能過高者，稱之為甲狀腺亢進，患者容易焦躁不安、代謝加快，也讓患者容易疲累；甲狀腺低下患者，則是因身體機能被「拖慢」，長期下來會有血糖偏高、體重增加、月經不規則、便秘等症狀，人也會比較沒精神，進而出現健忘、憂鬱等反應。

不過，康宏銘也強調，「甲狀腺就像洗澡水，要多冷多熱，每個人感受不一。」患者的TSH值只要不掉出極端數值，就在可忍受範圍。輕微低鉀症患者，只需吃甲狀腺素或補點調節；甲狀腺亢進患者， 醫師會先開立口服藥物調節，若效果不佳，才會透過手術或原子碘治療。