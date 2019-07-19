ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

偏鄉長照服務進不去　衛福部砸錢鼓勵業者「買車載出來」

ETtoday健康雲

▲人口老化、高齡社會、老人、外勞、長照▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲偏鄉長照服務進不去，衛福部砸錢鼓勵業者買車「載出來」。（圖／示意圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

原鄉、偏鄉或離島常面臨民眾出不來、服務進不去的長照困境，為協助資源不足地區民眾就醫與接受長照服務，衛福部公告「交通接送量能提升試辦計畫」，鼓勵運輸業者加入服務行列，最高補助250萬元中型巴士購車津貼，9人座以下小客車，最高也可獲得95萬元補助。

衛福部長照司副司長周道君表示，全台共有88的原住民、離島及偏遠地區符合長照交通接送量能提升試辦計畫資格，不只運輸業者，現已從事長者接送服務的醫療機構、老人福利機構與身心障礙機構等，都符合申請條件。有意投入的業者，需在8月15日向縣市政府提出申請，若通過衛福部審核，1個月後可拿到補助款項。

請繼續往下閱讀...

周道君提到，試辦計畫補助金額依車輛類型可分為乙類無障礙大客車最高250萬元、9人座以下無障礙小型車最高150萬元及9人座以下一般小型車最高95萬元，但無障礙大客車須能裝載2部輪椅，申請150萬元補助的小型車，也須符合能裝載1部輪椅的條件。

另外，在這些特定區域的服務單位，除載送服務長照需要民眾之外，也可服務這些地區的其他長者，兼顧一般長輩交通接送服務需求，服務提供單位可依縣市政府核定的收費基準予以合理收費。

周道君表示，有意參與本計畫的單位，可洽各縣市政府長照交通接送承辦單位，目前預算無上限，希望業者多多申請，但原則上一單位只能申請一項補助。衛福部在收到申請後，最快1個月就能完成評估，若業者順利完成簽約，最快9至10月就能上路。

關鍵字： 長照 衛福部 長照司 偏鄉長照 交通接送量能提升試辦計畫
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

她反應慢又健忘被笑「中年痴呆」　醫一看膚況就知問題！

肺葉3cm陰影以為罹癌　醫開胸見「硬塊」嚇壞：OO吸太多！

生理老化代謝慢！　銀髮族亂吃「這些藥」當心腸胃出問題

巴金森症病人植入「深腦刺激器」　健保8月起整組給付！

影／禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

畢業到花蓮「玩玩」一待30年　藥師被問留下來的原因笑了

想讓阿公阿嬤吃健康！　她協助醫院設計「防衰弱」桌遊

吸氣就痛...她胸痛一週以為得「肺病」　醫檢查卻說安啦！

台北到屏東適應花半年　恆春「最辣藥師」愛上南部人情味

爽嗑又不胖！專家曝「健康喝可樂」技巧：再喝OO補充就行

讀者迴響

回到最上面