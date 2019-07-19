偏鄉長照服務進不去　衛福部砸錢鼓勵業者「買車載出來」

▲偏鄉長照服務進不去，衛福部砸錢鼓勵業者買車「載出來」。（圖／示意圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

原鄉、偏鄉或離島常面臨民眾出不來、服務進不去的長照困境，為協助資源不足地區民眾就醫與接受長照服務，衛福部公告「交通接送量能提升試辦計畫」，鼓勵運輸業者加入服務行列，最高補助250萬元中型巴士購車津貼，9人座以下小客車，最高也可獲得95萬元補助。

衛福部長照司副司長周道君表示，全台共有88的原住民、離島及偏遠地區符合長照交通接送量能提升試辦計畫資格，不只運輸業者，現已從事長者接送服務的醫療機構、老人福利機構與身心障礙機構等，都符合申請條件。有意投入的業者，需在8月15日向縣市政府提出申請，若通過衛福部審核，1個月後可拿到補助款項。

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周道君提到，試辦計畫補助金額依車輛類型可分為乙類無障礙大客車最高250萬元、9人座以下無障礙小型車最高150萬元及9人座以下一般小型車最高95萬元，但無障礙大客車須能裝載2部輪椅，申請150萬元補助的小型車，也須符合能裝載1部輪椅的條件。

另外，在這些特定區域的服務單位，除載送服務長照需要民眾之外，也可服務這些地區的其他長者，兼顧一般長輩交通接送服務需求，服務提供單位可依縣市政府核定的收費基準予以合理收費。

周道君表示，有意參與本計畫的單位，可洽各縣市政府長照交通接送承辦單位，目前預算無上限，希望業者多多申請，但原則上一單位只能申請一項補助。衛福部在收到申請後，最快1個月就能完成評估，若業者順利完成簽約，最快9至10月就能上路。