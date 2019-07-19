肺葉3cm陰影以為罹癌　醫開胸見「硬塊」嚇壞：OO吸太多！

▲肺葉3cm陰影以為罹癌，醫開胸見「纖維硬塊」嚇壞。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

從事設計業的40多歲林姓總經理，在健康檢查時發現癌症胚胎抗原CEA指數偏高，疑似罹患胃癌或肺癌，健檢中心立即將他轉介至醫學中心檢查，雖然一開始數值正常，但一年後回診，胸部肺葉處卻出現3公分陰影，開刀取出後，竟發現是由黴菌孢子集結而成的纖維狀硬塊，連醫師也嚇了一跳。

長期照顧病患健康的聯欣診所院長林美秀醫師表示，林男第一年檢查出CEA異常後，飲食與生活作息都大幅調整，因此指數下降；第二年健檢前，因連續熬夜一段時間，CEA指數再度回升到9，一般正常值應落在5以下，罹癌機率達9成以上，所幸及早發現，並透過手術切除病灶。

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雖然硬塊已取出，但罹病原因尚未破解，無法找到根治方法。林美秀與病患逐一檢視居家環境，發現問題出在10幾年沒換的床墊。原來，林男居家環境潮濕，床墊下佈滿大片黴菌斑點，當他因工作忙碌、熬夜，免疫力下降時，黴菌也趁虛而入，不斷在肺葉繁殖，引起細胞組織發炎，才會讓癌症指數異常偏高。

林美秀表示，環境潮濕，容易孳生黴菌，危及人體健康，最常見的是皮膚冒出汗斑，或是腳趾香港腳，一旦免疫力過差，菌孢恐在組織落地生根，但只要免疫力夠好，即使接觸黴菌，黴菌孢子也較不易存活。

台灣夏天悶熱多雨，是適合黴菌生長的季節，家中也容易出現壁癌或黴斑。林美秀院長提醒，居家濕度保持在55%為佳，若回家後感覺空氣又濕又悶，應做好除濕；飲食方面，應少吃加工食品，吃好、睡好，配合足夠且適當的日曬，做好腸道保健，提高免疫力。