擴大！高雄登革熱「6行政區」淪陷　前鎮區爆入夏首感染

▲高雄暴雨多處淹水，登革熱疫情也擴大。（圖／記者賴君欣攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱疫情再擴大！疾管署今（19）日公布登革熱新增病例，為前鎮區興化里40多歲男性，7月17日出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振及疲倦等症狀，於第二次就醫被通報，今確診登革熱第四型，也讓前鎮區成為高雄6月底爆發登革熱群聚以來，第6個淪陷的行政區。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地單純，住家與工作地分別在前鎮區興化里與瑞興里，依據發病日及衛生單位目前掌握之活動史初步研判，以工作地或居住地周邊社區感染的可能性較高，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

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莊人祥提到，前鎮區在今年2月爆發一例本土登革熱個案，但無後續病例，該名40多歲男性為前鎮區入夏以來首例本土登革熱病例，個案目前住院中，衛生單位已對個案活動地周邊擴大疫調、風險評估及列管點查核，預計明日執行活動地周邊社區緊急防治工作。

▲疾管署防疫人員今前往高雄市前鎮區瑞昌里進行孳生源查核及預防性投藥。（圖／疾管署提供）

今年截至目前國內累計53例本土登革熱病例，為高雄市42例（三民區35例、左營區及前鎮區各2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例）、台南市11例（中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各1例）。另有223例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

受到低氣壓及西南風影響，高雄下午下起大雷雨，短短半小時就造成多處淹水，若未即時疏通，恐增加病媒蚊孳生機率。莊人祥呼籲，民眾雨後應加強環境巡視與整頓，儘速清理積水容器及場所。一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史，醫療院所若接獲疑似病例，也要加速通報。