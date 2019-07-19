▲出現4大徵兆當心了！男性也有更年期，自覺求診不到1/10。（圖／示意圖／取自pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

55歲的林先生是公司主管，每日都會跑步健身，也常常報名參加馬拉松比賽，但從前一陣子開始，卻對任何事情都提不起勁，容易疲累、沮喪，EQ也越來越低，經常因為一些小事情煩躁暴怒，原以為是工作忙碌壓力太大引起，看遍各科也找不到原因，輾轉至泌尿科求診，經抽血檢查發現睪固酮濃度低於300NG/DL，才知道是男性更年期惹禍。

收治患者的萬芳醫院泌尿科主治醫師林雍偉表示，男性更年期有自覺症狀而求診的病人佔不到1/10，追究原因大多是對「男性更年期」認知少，缺乏病識感所致，因此建議男性民眾若出現情緒不穩定、臉潮紅、心悸、性慾降低等現象，都應就醫檢查，以免病情加重影響身體健康，導致身心功能都出現問題。

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林雍偉說明，男性賀爾蒙在30歲達到高峰後，會隨著年齡的增長而逐年下降，部分男性在40歲左右開始出現不足症狀；若男性賀爾蒙長期低下，容易缺乏活力也不想動，接著發生肌肉萎縮，產生肌少症，惡性循環之下，要去做其他運動也就顯得更加無力，心肺功能也逐漸受影響，產生不少慢性疾病。

▲男性過了40歲，荷爾蒙就會逐漸下降。（圖／示意圖／取自pakutaso）

另外，在男性賀爾蒙缺乏下，許多男性也會出現性慾降低等狀況，例如晨勃減少；這時男性們往往會以為自己是性功能出現問題，而選擇自行服用治療勃起功能障礙的藥物，但效果有限，變得更加沒有自信。

依據臨床研究顯示，其實這種情況，在補充男性賀爾蒙後即可恢復精神，若有需要，可再由醫師根據個人情況，開立合適治療勃起功能障礙的藥物，更能發揮加乘效果，因此性功能出現問題時，還是要找出真正發生的原因。

林雍偉提醒，「男性更年期」通常在補充男性賀爾蒙後都可以有明顯改善，但若攝護腺指數較高或攝護腺癌的病人，基本上則不建議補充男性賀爾蒙，以免使得腫瘤增大，因此民眾若出現相關症狀，建議還是先經醫師詳細檢查，再選擇合適的治療方式。