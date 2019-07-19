削骨抽脂非誰都能做！全台合格醫美僅168家　這縣市最多

▲抽脂示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

夏天贅肉遮不住，不少愛美族會透過「抽脂」雕塑好身材，但你知道合格的醫美診所到底有幾家嗎？衛福部日前公布數據，截至5月底，經地方衛生局核准得施行特管辦法美容醫學手術的醫療機構只有168家，其中包含60家醫院、108家診所，詳細名單已公佈於衛福部「美容醫學資訊專區」。

為保障民眾接受美容醫學服務之安全與權益，衛福部於107年9月6日修正發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱「特管辦法」），並自108年1月起實施。

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今年上路的特管辦法，針對削骨、拉皮、鼻整形、義乳植入、大量抽脂、腹部整形等八大類較高風險之美容醫學手術，規定執行醫療機構及手術醫師之資格條件，並要求涉及需全身麻醉者，應由麻醉科專科醫師在場親自執行；99床以下的醫院或診所，也應訂定緊急後送轉診計畫。

▲八大高風險醫美需由特定專科醫師實施。（圖／示意圖／達志影像）

特管辦法中，亦規範手術可執行專科。醫事司司長石崇良舉例，像是臉部削骨，只能由整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科及骨科等施作；腹部整形則須由整形外科、婦產科、外科及皮膚科實施。全身拉皮的對應專科最少，只限由整形外科醫師操作。

石崇良強調，醫療機構在未通過核准的前提下，實施八大高風險手術，就視同違反醫療法，最重可處停業處分。168家合格醫療院所中，以台中市45家最佔比最高，台北市、台南市分別有27、25家居二、三名。澎湖縣、臺東縣、連江縣、金門縣、南投縣等5縣市，則尚無醫療機構登記施行特定美容醫學手術。

衛福部重申，民眾接受美容醫學手術及處置前，應多方收集資料審慎思考，並詳閱手術同意書、麻醉同意書之內容與執行醫師資歷，保障自身安全及權益。