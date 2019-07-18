生理老化代謝慢！ 　銀髮族亂吃「這些藥」當心腸胃出問題

▲銀髮族亂吃藥，當心腸胃出問題。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

隨著年齡增長，食道肌肉與括約肌收縮力退化，容易出現胸痛、灼熱感、呼吸疼痛等胃食道逆流症狀，但若隨意買藥吃，或者一次吞太多胃藥，恐引發不良反應。藥害基金會整理出銀髮族潛在用藥風險，提醒民眾留意，同時也建議5大生活習慣，降低疾病危害。

依據國民健康署「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」資料顯示，八成以上（87.9%）老人自述至少有一種經醫師診斷確認的慢性疾病，近五成老人（45.9%）有三項以上的慢性病，相較於健康民眾，長者可能同時服用多種藥物，若未依指示一口吞，可能會造成負面影響。

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藥害救濟基金會提到，高齡族群常用的精神科用藥，如鎮定劑、抗憂鬱劑，甚至氣喘用藥等，都容易造成胃食道逆流症狀，生理老化同時也使胃粘膜對胃酸的阻抗和保護胃壁功能減退，使胃炎、十二指腸炎、消化性潰瘍等疾病機會大增。

▲高齡族群也有排便困難問題。（圖／示意圖／達志影像）

長者若因為其他病痛，如關節炎等疾病而服用非類固醇消炎止痛藥（NSAID），會出現胃黏膜損傷、腸胃道出血和消化道潰瘍的機率更高。尤其長者可能因為身體疼痛或肌肉痠痛，服用此類消炎止痛藥的機會增加，更要特別注意以上的不良反應症狀。

另一個銀髮族常見的腸胃問題是排便困難。基金會提醒，生理老化使腸胃蠕動減慢，加上身體活動量下降，增加腸內食物滯留的時間，導致水份過度被吸收，容易發生排便不順的情形，若高血壓患者長期服用乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、利尿劑等將血壓藥，或者鐵劑等，或長時間服用止痛藥、抑制過敏藥、抗巴金森症藥等，都會增加排便困難的發生率。

基金會建議，如果長者用藥期間有排便困難的問題，增加膳食纖維攝取及適度活動後，卻依舊沒有改善時，建議主動與醫師或藥師討論，平時也可以遵守5大生活習慣，降低腸胃不適的發生率。

藥害基金會銀髮族5大生活習慣如下：

1. 餐後兩個小時內避免平躺，降低胃食道逆流的發生機率

2. 細嚼慢嚥，減少腸胃負擔

3. 進餐規律，定時定量，有助於消化液的分泌

4. 減少易脹氣、不容易消化的食物，如較油膩食物、糯米等

5. 適度運動，促進腸道蠕動