影／禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天　裸背咻咻長黑毛

記者嚴云岑／台北報導

生活壓力大加上污染，近年來因禿髮求診的民眾有增多趨勢，台北榮總皮膚診斷科主任陳志強與團隊研究發現，利用皮膚拉撐裝置施予小鼠皮膚，可有效誘發毛囊幹細胞活化與毛髮再生，只要施予33%的強度拉7天再放開，原本光溜溜的小鼠，就會在14天內長滿黑色毛髮，該研究已刊登於國際期刊《自然通訊（Nature Communication）》。

▲禿子福音！北榮醫幫小鼠「拉皮」7天，裸背咻咻長黑毛。（圖／記者嚴云岑攝）

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台北榮總皮膚部研究團隊2015年發現，藉由適當排列拔除一定密度的毛髮，可達到誘發超過5倍毛髮再生，稱之為「群聚感應現象 （quorum sensing）」。

陳志強說，研究刊於國際期刊後，許多飽受落髮之苦的病患，都來診間找他「拔毛」。為了讓民眾免於受皮肉痛之苦，他與團隊設計了由兩個「ㄇ字型」皮膚拉稱裝置，藉此刺激真皮中的纖維母細胞及脂肪組織，大量釋出毛髮生長抑制因子BMP-2，等到裝置放鬆，BMP-2便會下降，毛髮便會進入大量生長期。

▲北榮拉撐皮膚促進毛髮生長機轉。（圖／北榮提供）

小鼠實驗的成功，顯示皮膚在受到局部張力的刺激時會誘發免疫反應，此免疫反應將會藉由分泌生長因子來刺激毛囊幹細胞的全面活化，誘發有效率的再生反應，未來若成功研究運用到臨床上，有望解決疤痕性落髮以外的掉髮問題，但患者需要在毛細胞萎縮壞死前施做才有效。

最後，陳志強提醒，目前食藥署認證的促進毛髮生長藥品，只有柔沛、生髮水、新髮靈等3項，不建議民眾在家自行拔頭髮治禿頭，但可以透過一天2至3次按摩刺激毛囊，若有大量掉髮問題，可先找皮膚科醫師檢查，確定掉髮類型後，才能對症下藥。

▲研究顯示，以33%的強度連續拉7天效果最好。（圖／北榮提供）