想讓阿公阿嬤吃健康！　她協助醫院設計「防衰弱」桌遊

▲嘉義醫院楊雅喬營養師獲頒閃亮新人獎。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一提到住院餐，許多人都有清淡無味的刻板印象，健康卻難以下嚥。為了讓病患兼顧美味與營養，嘉義醫院營養師楊雅喬，花了半年時間參考自助餐食譜與上網資料，打破菜多肉少的常規，提高病患進食意願，另也協助設計「防衰弱」桌遊卡，幫助高齡族群以遊戲方式學習營養，預防肌少症發生。

衛福部今（16）日舉辦「第五屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，從27家部立醫院、2815名藥師、檢驗師、放射師、心理師等11類專業人員中選出64名表現卓越者，頒發「資深典範獎」、「優良獎」以及「閃亮新人獎」。

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今年26歲的楊雅喬，是25名「閃亮新人獎」的獲獎者之一，畢業於中國醫藥大學營養學系的她，選擇回鄉工作，除了在院服務病患外，也舉辦社區和學校的健康講座，幫助民眾將飲食融入生活中。

▲許多高齡族群都受肌少症困擾。（圖／老人復健示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

楊雅喬受訪時分享，嘉義與台中相比，高齡族群相對多，如果只透過門診衛教，長者可能難以聽進去，因此她協助學姊設計「防衰弱」桌遊卡，分為失智失能與肌少症兩大類，從類似大富翁的遊戲中，幫助長者從「玩」中學，每套課程約需上5至6次，透過每週的複習，幫長者加強印象。

詢問該桌遊要怎麼玩？楊雅喬舉例，桌遊卡主要分飲食與運動兩大類，長者擲玩骰子後，須先從桌遊卡中抽出一張牌，並回答「吃什麼可以預防肌少症？」等飲食問題；若抽到運動卡牌，則需全體一起做「單腳站立10分鐘」等動作。

楊雅喬提到，她在部立嘉義醫院工作僅2年，但卻經常被病患所感動，尤其老人家「忠誠度」很高，看診時也會「順路」到營養室諮詢飲食問題，還有阿嬤級病患頻頻詢問有沒有男朋友，想介紹孫子給她。獲獎即是肯定，楊雅喬說，希望自己未來也能保有本心，繼續為宣導正確營養觀念努力。