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減肥照樣吃！平價牛排「1招」熱量直接砍半...甜點來也不怕

點評:每一口都像在戰鬥
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▲台中平價牛排館「很牛」插旗台北。（圖／記者黃士原攝）
▲平價牛排怎麼吃，熱量會比較低？（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

台灣有許多平價牛排，是想減肥的人的一大剋星。減肥達人Peggy在粉絲團《Peggy減肥後の新生活》分享，吃這類飲食時，建議把烏龍麵換成蛋，醬料用沾的而不是淋上去，比較能砍掉多餘的熱量。營養師簡子勻也表示，點牛排時可以主動跟服務生說不要麵，把澱粉留給飯後甜點運用，選擇水果當飯後甜點是最好的。

Peggy認為，有時候會去牛排館補充蛋白質，但是看似簡單的排餐，隨便一加，熱量已經上看800大卡，還不包含醬料、沙拉、湯品、副餐奶油麵包等，全都吃到的話，熱量大約落在1200大卡。然而到健身房運動1.5小時，頂多才消耗300大卡，即使認真運動，沒控制住嘴巴仍不會瘦。

▲▼豬排熱量表。（圖／peggy提供）
▲光是豬排本身，就有550大卡。（圖／擷取自《Peggy減肥後の新生活》粉絲團）

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想要減重有成效，好的飲食和熱量管理很重要。Peggy建議，如果要砍熱量，可以把烏龍麵換一顆蛋，醬料微沾不淋上去，副餐挑著吃，當日若要吃大餐，其他餐就簡單吃，同時也拒絕含糖飲料。

營養師簡子勻接受《ETtoday健康雲》訪問也表示，去牛排店或吃到飽的餐廳，先喝湯暖胃後再吃一盤沙拉，會增加飽足感，避免後面失控吃太多甜點。點牛排的時候，主動跟服務生說不要麵，就把澱粉留給飯後甜點作運用，如果可以的話，選擇水果當飯後甜點是最好的。她表示想吃甜點在所難免，偶一為之就好，但記得控制份量跟吃的時間點，適當的運動也很重要。

關鍵字： Peggy減肥後の新生活 簡子勻 飲食健康 牛排 減肥 瘦身 營養
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