鼠羊雞氣場超旺！12生肖「本週運勢」曝：屬O會脫單快衝一發



▲你這週運勢好嗎？來看黃鐸允十二生肖每週運勢大解密吧！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文、圖／黃鐸允、侯毓湘

想知道你本周(7/15~7/21)運勢如何嗎？

運勢最好的三個生肖包括：

屬鼠的朋友，合夥投資機會多，收穫豐厚，財運氣勢如虹。

屬羊的朋友，事業名聲如日中天，理財動機轉強，投資興趣大增。

屬雞的朋友，因幫助身邊的人而天降好運。單身者有望加入愛情長跑的行列。

〖鼠〗 總運解析 ★★★★★





本週運勢興旺，投資眼光獨到，運勢大好，收入增加，花費也大方，可好好享受財富帶來的愉快。

36歲屬鼠，兼差賺外快機會變多，需留意合夥投資的機會。

48歲屬鼠，事業和金錢氣勢狂飆，財運亨通，將有調薪的機會。

財運

財運極佳，在投資上出現強大的生財能力，特別是金融證劵方面的投資。

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事業

工作上勤奮努力，由於長時間的堅持不懈，必然獲得優秀的成績。

桃花運

多參加朋友的聚會，也多與同事出席社交娛樂場合，可認識新的異性朋友。

健康運

須注意飲食、運動和心靈充電，提振偶發的疲憊感和恢復平常耗損的心力。



〖牛〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，缺乏積極作為，但衣食無缺，也有能力負擔偶爾犒賞自己的花費。

23歲屬牛，交往或結婚等姻緣喜事將接連發生，人緣運也相當不錯。

59歲屬牛，宜嘗試自己煮食，少外食，以調養身體，提升健康。

財運

財星高照，投資領域有聚財之勢，只要是親力親為的項目，就可發財。

事業運

個人鬥志旺盛，滿懷雄心壯志，工作表現也相對較佳。

桃花運

容易贏得異性好感，單身人士要抓住機會向心儀的對象表白。

健康運

基本上不需太擔心健康狀況，可趁機品嚐自己喜歡的美食。



〖虎〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，創業、合夥及做重大決策時都必須留意，靜待對方主動提出合作要求，切勿自己投入資金。

22歲屬虎，事事有心無力，常有挫折感，需提升自我實力來強化競爭優勢。

46歲屬虎，參加法會祈福廻向給家中的地基主，有助於化解災厄，解難化憂，保佑家運平安順遂。

財運

要對自己有信心，只要不受派系鬥爭、八卦流言的擾亂，即可賺到金錢，並達到理想目標。

事業運

雖然出現小人扯後腿，或勁敵暗中放箭的窘境，但為了實現夢想，將會堅持到底拒絕投降。

桃花運

愛情方面，身邊的異性很多且關係良好，但感情卻趨於平淡無驚喜。

健康運

多運動，例如：慢跑或瑜珈。少吃垃圾食物。需注意心、肺、腎方面，以及壓力賀爾蒙有關的疾病。



〖兔〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等，準備好奮鬥不懈的精神，重溫過去成功的案例，找出其中的智慧與勇氣，加上靈活運用十八般武藝，方能扭轉局面。

33歲屬兔，感情運方面好消息頻傳，單身男士很容易遇見真命天女。

69歲屬兔，容易暴飲暴食，不僅浪費錢財，更影響健康狀況。須調節控制飲食，避免三高相關的疾病。

財運

財運方面宜守不宜動，建議經商朋友著重在經營商譽與人際關係，不要魯莽求財。

事業運

謹言慎行，避免衝突。就學者學業表現佳，記憶力與理解新事物能力超群，應好好把握此機會加強課業。

桃花運

戀愛中的人聚少離多，容易在溝通中產生誤會，需體諒對方只是因為忙碌，千萬別疏忽了交流中的關懷與尊重。

健康運

精神狀態佳，心情開朗。但需注意脾胃、腎臟的保健，老年人格外留意神經系統的問題。



〖龍〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，思路清晰，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。在職者的工作表現也容易受到上級的讚賞。

20歲屬龍，習慣性懶惰，缺乏行動力，需要及時調整心態以提高學習效率。

32歲屬龍，事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美詞句洋洋灑灑提筆不絕。

財運

財運大旺，在貴人相助的順遂下，再加上自身的聰明才智，讓財富從四面八方滾滾而來。

事業運

出現大展身手的最佳時機，將能功成名就，讓自己在專業領域裡，留下極高榮耀。

桃花運

已婚人士常因金錢與配偶發生小爭執，但多提醒自己講話要謙和，不宜太直太衝，以免傷害彼此感情。

健康運

健康並非處於最佳狀態，偶爾因過度勞累，耐力和體力下滑。



〖蛇〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，良好人際關係帶動加成效果，事業上將獲得更多發展，財富也隨之進帳。

31歲屬蛇，同事對你特別關心，但不能因此占人便宜。

43歲屬蛇，對錢財疏於管理，與家人意見也多所不合，使理財方面受到負面的影響。

財運

正財興旺，與政府合作更能錦上添花，不僅操作容易成功，也能獲取大額盈利收入。

事業運

獲得上司及前輩的無條件相助，並與同事努力合作，促使業積蒸蒸日上。

桃花運

單身人士雖然有許多對象可選擇，但需相處合適後再展開戀情。已婚者桃花運旺，須注意與異性保持距離。

健康運

外出旅行或出差，盡量遠離高危險的機器設備及高風險的活動，避免意外發生。



〖馬〗 總運解析 ★★★★☆



本週運勢上等，專心在財務上將帶來興旺的財運，收入主要從正業得來，同時可透過身價高漲來增加財富。

18歲屬馬，若學業或工作太沉重及超過負擔，須做好時間規劃，按部就班完成事情，也記得好好休息，避免過度勞累。

42歲屬馬，記得利益共享的道理，如此才能長久累積人氣，獲得更多支持。

財運

能準確判斷投資項目，將帶來正財與偏財雙雙得利的結果。

事業運

不宜轉換工作，適合繼續在原有的崗位上努力工作。

桃花運

想要增加異性的關注，就要善於打開心扉，多溝通交流，多參加聚會。

健康運

身體健康尚佳，各部分都少有疾病發生，身心靈均衡協調。



〖羊〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，會出現改變個人社會地位的重大事件。事業及名望也將在某事成功後，如日中天。

29歲屬羊，改變對金錢的怠惰管理方式，理財動機轉強。

41歲屬羊，對投資興趣大增，雖然起步時遭遇短暫挫折，但很快能恢復穩定成長。

財運

投資都有不錯的獲利，但制定合約時要特別細心，保持理性，不要太相信他人。

事業運

獲得上司的器重，但可能會遭到同事嫉妒而產生一些小麻煩。

桃花運

已婚或已有對象的人士，會有異性主動親近，帶來新的刺激。但千萬不可因一時的激情而破壞原本的感情。

健康運

健康逐漸改善，長期困擾的問題可望在本週開始好轉，但須注意肝、腎、皮膚、扁桃腺、神經及循環系統等方面的疾病。



〖猴〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，財運良好，發展暢行無阻，從事商業貿易者，將贏得許多顧客的信賴。

16歲屬猴，愛情鴻運當頭，有種不想戀愛，但內心還是很甜蜜的感覺。

28歲屬猴，工作過於專注，廢寢忘食有如機器人，忽略正常的休息，身體超額負擔將影響健康。

財運

財運方面宜守不宜動，建議經商朋友著重在商譽經營與人際關係互動，千萬不要魯莽求財。

事業運

建議全力以赴接受挑戰，徹底發揮智慧與才能，並大膽拓展社交圈。

桃花運

單身男士桃花正旺，可以脫離單身行列。

健康運

容易出現腸胃、脾臟的小毛病，請調整飲食與作息，謹記健康才是持續的財富。



〖雞〗 總運解析 ★★★★★



本週運勢興旺，對人熱情，因幫助身邊的人而有好運降臨。

27歲屬雞，單身者易產生寂寞的心情，渴望加入愛情的行列。

39歲屬雞，工作上勇於運用新方法，也能聽取旁人的意見，有利於工作的成效。

財運

容易學到理財小竅門，雖然增加工作量，但積極的學習態度讓心裡備感充實。

事業運

步入事業巔峰，貴人常現，升職加薪、平步青雲，好運將伴隨努力不懈而出現。

桃花運

單身朋友要積極參加社交活動，或請求長輩介紹異性，增加婚戀機會。

健康運

容易因過度投入工作，或耽於酒色享樂，而傷害脾胃健康。需注意陳年舊疾復發，或產生其他可能難以痊癒的病痛。



〖狗〗 總運解析 ★★★☆☆



本週運勢中等，單身者愛情運勢不佳，適合先把心思放在工作或學習上。生意人則可抓住商業契機。

26歲屬狗，健康和工作都很順遂。個人的洞察能力很強，能夠看清市場走勢，投資上容易有收穫。

50歲屬狗，工作時顯得氣力不足，很容易感到疲憊，應適當的休息。

財運

多努力一點，多付出一點，自然會得到的比別人多。

事業運

屢建奇功，名聲遠播，加上本周鴻運當頭，將可高升為組織內專業的權威人士。

桃花運

與異性保持距離，否則很容易出現婚外情，導致婚姻破裂，須謹守已婚的身份。

健康運

要預防呼吸系統疾病，另外容易出現禍事纏身或情緒低落的狀況。



〖豬〗 總運解析 ★★☆☆☆



本週運勢下等，事業出現瓶頸，事倍功半，升遷機會擦身而過。不宜做大額投資。

25歲屬豬，學習慾望和接受新事物的能力變強，但容易因為說話不得體而招惹是非。

37歲屬豬，已婚人士過度專注事業而忽略伴侶，需好好平衡工作和家庭。

財運

辛勞求財，做好本職工作可能保財運穩步上升。但本週偏財運比正財運好。

事業運

發揮才華潛能，銳意進取，適逢貴人運當紅，積極擴展社交圈，幫助事業成長壯大。

桃花運

單身朋友本週桃花未開，但仍有機會邂逅愛情。戀愛中的朋友，有望正式步入婚姻。

健康運

工作繁重，失眠加上心煩，使心理壓力過大，很可能出現令人困擾的健康問題。

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