不忌口！夜市小吃「這樣配」熱量先砍半...愛吃什麼都行



▲夜市怎麼吃才能吃得瘦又營養均衡呢？（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

台灣銅板美食多樣，夜市文化也很流行，但大多是雞排、臭豆腐、碳烤等高熱量食物，一不小心體重就失控。減肥達人Peggy在粉絲團分享，夜市不需要忌口，想吃什麼就吃什麼，但一定要搭配一大包涼拌蔬菜，光嗑這包就有基本的飽足感，剩下的雞排、臭豆腐、蚵仔麵線也已經吃不下了。

Peggy在《Peggy減肥後の新生活》中分享，減肥期間如果嘴饞想吃夜市食物，可以去鹹水雞攤販買一大包涼拌蔬菜，醬料搭配簡單的蔥蒜及少許的胡椒，這樣一大包吃下來才250大卡左右，盡量別買滷味攤那種加熱菜。她也拍照分享當天夾的菜，若以每份100克計算，花椰菜25大卡、杏鮑菇52大卡、秋葵33大卡、四季豆31大卡、高麗菜25大卡、玉米筍30大卡，才吃一半多，就已經吃不下後面的雞排、臭豆腐、蚵仔麵線。



▲達人表示，到鹹水雞攤販買一大包涼拌蔬菜，醬料搭配簡單的蔥蒜及少許的胡椒，大概才250大卡左右。（圖／擷取自《Peggy減肥後の新生活》粉絲團）

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營養師陳怡錞曾接受《ETtoday健康雲》的訪問時表示，夜市中的炸物、碳烤類因為高溫烹煮，容易產生致癌物；生鮮以及有加沙拉醬的食物，也可能因為置放在常溫中變質；手搖飲、濃縮果汁可能因為衛生問題，導致腸胃不舒服，以上列出的這些小吃，都要多加注意。

陳怡錞也表示，若要顧及健康，她建議可以選擇吃潤餅。因為潤餅含有大量的蔬菜，也有加入一些肉，不只可以吃到蔬菜纖維，還能補充蛋白質，算是相當不錯的選擇。