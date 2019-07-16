皮膚超Q嫩！戒酒後身體「5大轉變」...最後一個好處太吸引人



▲戒酒後會有的5種身體轉變。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

應酬、聚會時可能都需要喝酒，長期下來，恐對身體產生危害。你是否曾經想躲開酒精的誘惑，卻依然破戒嗎？外國網站《Lifestyle》分享，戒酒後一個月內會產生的變化，當你發現身體、心情等狀態都不一樣後，也許就開始考慮這個可能性了。現在，就來看看有哪些改變吧！

1.皮膚乾淨

酒精會使肌膚乾燥、脫水，當細胞失去飽滿度和彈性時，導致眼睛、額頭、嘴巴周圍出現皺紋和細紋。因此一個月不碰酒，每天多喝2公升的水，就能讓皮膚充滿水分、更乾淨。

2.更有自信

我們常靠酒精度過各種不舒服的社交場合，戒酒能讓你學習與陌生人交談，練習以愉快的方式與他人聊天，而不用喝酒。

請繼續往下閱讀...



▲酒精含有比蛋白質、碳水化合物更多的卡路里。（圖／pixabay）

3.增加免疫系統

常喝酒的人恐怕更容易生病，如果戒酒，可以讓身體自然發揮抵抗力，免於疾病侵害，以及降低罹患癌症的風險。

4.身體恢復迅速

攝取大量酒精會影響運動表現、技能和肌肉恢復狀態。劇烈運動後喝酒雖然能延緩肌肉痠痛，但可能使疼痛更加持久。訓練時，也因為酒精麻痺效果尚未退去，而難有所進步。

5.減肥

這是遠離酒精的最常見好處之一。酒精含有比蛋白質、碳水化合物更多的卡路里，所以日常中減少喝酒，就會攝入比較少的卡路里，從而變瘦。