減肥過頭恐短命！不吃碳水化合物「死亡率50%↑」...醫揭這些食物必攝取



▲減肥完全不吃碳水化合物，死亡率升高。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

很多人為了減肥，盡量不吃碳水化合物，但這可能對身體造成危害。節目《健康2.0》提到醫學期刊《刺胳針》的研究，發現長期沒攝取碳水化合物，恐造成壽命減損。基隆長庚醫院外科教授江坤俊表示，澱粉還是要適時吃，不要吃到血糖波動很大就好。營養醫學博士劉博仁也在節目中分享不讓血糖飆升的食物。

江坤俊分享美國醫學期刊《刺胳針》的研究成果，該研究長達25年，追蹤15,428位45-64歲美國成人的飲食習慣，發現若每天食物中的碳水化合物比例在50%-55%時，這些人的平均壽命是83歲；如果70%的時候，吃太多澱粉壽命降到82歲；如果減掉碳水化合物，變成40%的時候，只能活到79歲；如果處於極低的碳水化合物，到20%以下的話，死亡率馬上升高50%。



▲若攝取不到20%的碳水化合物，死亡率馬上升高50%。（圖／截取自節目《健康2.0》）

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江坤俊表示，吃澱粉沒關係，但不要吃到血糖波動很大就行。營養師趙函穎也提到，現在市面上的生酮飲食相當激進，完全不碰任何澱粉，都是接觸大量的肉，代表攝取少量碳水化合物的人，攝取比較多的動物性油脂還有肉，因此死因可能為心血管疾病、中風等問題。

營養醫學博士劉博仁表示，這些減糖食物能幫助血糖不易飆升。



可以吃：

澱粉（山藥、玉米、芋頭、地瓜）

2-3種以上蔬菜

肉類、海鮮

豆腐、毛豆

水果（小番茄、奇異果、芭樂、火龍果）

少吃：

澱粉（麵、冬粉、稀飯、白吐司、貝果）

飲料（手搖杯檸檬類或百香果、含糖、果汁、三合一咖啡隨身包、奶茶）

水果（西瓜、荔枝、龍眼）

零嘴（牛舌餅、花生）

這邊要提醒的是冬粉，大家都以為冬粉沒有熱量，其實不然，趙函穎表示冬粉是綠豆做的，但現在很多廠商不是用綠豆，而是糊化澱粉，所以吃多，血糖就會突然竄高。