緩解經痛！大姨媽來「這3大營養」快補充...巧克力＆黑糖可不夠

▲營養師教大家怎麼靠吃排解月經不舒服的症狀。（影／營養師有樺要說提供，請勿任意使用）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

生理期可說是女性的惡夢，來的時候簡直痛不欲生。營養師簡鈺樺指出，女性生理期時，出現不舒服、肚子悶、乳房腫脹，甚至便祕或腹瀉的情形。對此，她要來教大家怎麼排解這些不舒服的症狀。

生理期該補充的3大營養：

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1.補充礦物質鎂

鎂有助於肌肉放鬆，幫助子宮舒緩，不會那麼緊繃。如果缺乏鎂，身體就難以放鬆，導致容易緊張。這個時候緊張的激素跟著分泌，增加經痛的情形。而鎂常現於未精製的穀類食物裡，例如糙米、蓮子、紅豆，可以多加攝取。



▲紅豆富含鎂，有助肌肉放鬆，讓子宮不會那麼緊繃。（圖／達志示意圖）

2.補充礦物質鐵

生理期時，女性會流失很多鐵。鐵質最好的來源就是動物性來源，可以適時攝取紅肉，例如牛肉，或是不過量的內臟類。植物性的來源也有鐵質，像是紅鳳菜或是紅莧菜，但是簡鈺樺強調，動物性來源的鐵質吸收率優於植物性。她也強調，大家在攝取鐵質來源時，可以適時搭配維生素C，例如芭樂、柑橘類、奇異果等，有助於鐵質吸收。

3.補充足夠蛋白質

身體製造紅血球需要蛋白質，當紅血球足夠的時候，就能攜帶足夠的氧氣，有助減少疲憊以及疲勞感。豆漿、豆乾或是豆腐等黃豆製品含有大豆異黃酮，也就是所謂的植物性雌激素，對女性來說是很好的蛋白質來源，也建議多加食用。