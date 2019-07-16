好感藏在訊息！男生「2回覆＝對妳有興趣」...1招瞬間撩爆他



▲吐槽是對女性產生興趣的其中一種象徵。（圖／記者李佳蓉攝）

文／廣中裕介

如果能讓男性主動吐槽妳說的話，幾乎等於成功攻陷他的心了。我會這麼說，是因為男性通常覺得可以讓自己吐槽的女性很可愛。沒錯，吐槽是對女性產生興趣的其中一種象徵。

我在前面的內容曾經提到過，別在LINE上展現妳的魅力。但是妳可以在訊息中，多展現一些迷糊的小缺點。例如：「我家真的太亂了，剛剛光是找個東西就花了我5小時（笑）」、「早上起床都會發現自己頭在床尾，腳睡在枕頭上」聽到這樣的小狀況，對方可能就會想吐槽：「也太不會整理了吧XD」、「太誇張了吧XD」。



▲別在LINE上展現妳的魅力，但可以在訊息中，多展現一些迷糊的小缺點。（圖／翻攝PAKUTASO）

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願意對妳吐槽的男性，多半都會在潛意識中，覺得妳的行為很可愛。大致上像是「真拿她沒辦法……這傢伙沒有我在就不行」的感覺。戀愛跟漫才（按：為日本的一種喜劇表演形式，大都由兩人組合演出，一人裝傻，另一人負責吐槽、找碴）有些相似，都是透過雙方的對話，才能建立的。

自己一些迷糊小缺點或是犯過的蠢事，與其當面跟對方說，透過LINE也比較容易開口。所以不需要顧慮太多，不妨多在LINE上跟對方分享這類小故事，藉此拉近彼此的距離。如果妳喜歡的男性吐槽妳，就在心中對自己大喊一聲「萬歲！」吧。少根筋的女性比較受異性歡迎，也是出自這個原因。

收到來自男性的「？」代表他對妳有好感

跟女性不同，男性的情感，是透過「？」傳遞過來的，例如：「我去接妳吧？」、「妳要吃什麼？」、「我幫妳拿東西吧？」諸如此類，不妨嘗試接收看看日常生活中，各種來自男性的「？」，不只戀愛對象，也包括職場上的男同事。相信妳會因此發現，不僅限愛情，自己是如何受到周遭人們的重視、獲得多少他人的愛與關心。



▲男性的情感，是透過「？」傳遞過來的。（圖／記者李佳蓉攝）

由於現代女性與男性的工作意識平等，女性在職場上容易養成「獨自埋頭苦幹」的習慣。對於接收男性的提問，有些女性當然多少都會心生抗拒。不過，如果對象是自己喜歡的人，那就不需要感到抱歉或有所顧慮了。因為戀愛是「一起經營兩個人的生活」。不接收對方的問號，是一個人生活下去的方式，沒有必要展現在戀愛當中。

男性大都會對願意接收問號的女性產生好感，也容易喜歡上願意接收他的提問、能夠讓他幫忙的女性。無論是在日常生活或是LINE上，女性都沒有必要對男性發送「？」。但若是來自男性的「？」，則以開放的態度接受這些好意吧。

本文摘自《LINE的好感對話術》／廣中裕介（戀愛學院顧問代表）／大是文化出版