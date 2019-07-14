患糖尿病機率低！盤點「睡飽6大好處」...別再熬夜滑手機啦



▲睡飽有6大好處，今晚好好睡覺吧！（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

我們都有失眠的經驗，如果前一晚睡不好，隔天心情就會異常浮躁，臉臭得彷彿隔壁欠你好幾萬元。睡眠影響的範圍除了情緒外，還有身體的機能，根據外國網站《網路醫生網站》（WebMD）分享睡飽的6大好處，今晚別再一直滑手機，早點睡覺吧！

睡飽6大好處：

1.頭腦清晰

睡眠不足時，你可能記不起來事情，因為睡眠對學習和記憶有重要作用。睡眠不足很難集中注意力、學習新知，也沒有足夠時間記憶。

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2.轉換心情

大腦在睡覺時間負責處理情緒，如果睡眠時間過短，將導致更多的負面情緒和消極反應。此外，長期睡眠不足會增加患情緒障礙的風險，根據研究顯示，失眠時患抑鬱症的可能性是5倍，焦慮或恐慌症的機率甚至更大。



▲如果睡眠時間過短，將導致更多的負面情緒和消極反應。（圖／達志示意圖）

3.有助心臟健康

睡覺時血壓會下降，讓心臟和血管休息。若睡得越少，血壓在24小時內循環的時間就越長，而高血壓會導致心臟病和中風。

4.穩定血糖

深眠時，血液中的葡萄糖量下降，若沒有重新調整機能，就很難供應細胞需要的物質，以及血糖水平。若好好睡覺，罹患第2型糖尿病的風險也會降低。

5.預防疾病

長期睡不好會改變免疫細胞的工作方式，雖然不會很快發作，但經常會生病。晚上睡得好可以避免疲憊，並且增加抵抗力。

6.控制體重

當休息充足時就不會容易餓，由於睡眠抑制大腦中控制食慾的荷爾蒙。如果失去平衡，就很難抵擋食物的誘惑。累的時候，也不太想站起來移動身體，這些都造成體重增加。

雖然睡眠的需求各不相同，但平均而言，若長期每晚睡眠超過9小時，可能弊大於利。研究發現，睡眠時間較長的人心臟動脈累積較多的鈣，腿動脈也比較不靈活，因此每晚睡7到8小時最為適合。