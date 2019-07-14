ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

患糖尿病機率低！盤點「睡飽6大好處」...別再熬夜滑手機啦

點評:睡飽超滿足！
ETtoday健康雲

▲▼ 睡覺。（免費圖庫pixabay）
▲睡飽有6大好處，今晚好好睡覺吧！（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

我們都有失眠的經驗，如果前一晚睡不好，隔天心情就會異常浮躁，臉臭得彷彿隔壁欠你好幾萬元。睡眠影響的範圍除了情緒外，還有身體的機能，根據外國網站《網路醫生網站》（WebMD）分享睡飽的6大好處，今晚別再一直滑手機，早點睡覺吧！

睡飽6大好處：

1.頭腦清晰
睡眠不足時，你可能記不起來事情，因為睡眠對學習和記憶有重要作用。睡眠不足很難集中注意力、學習新知，也沒有足夠時間記憶。

請繼續往下閱讀...

2.轉換心情
大腦在睡覺時間負責處理情緒，如果睡眠時間過短，將導致更多的負面情緒和消極反應。此外，長期睡眠不足會增加患情緒障礙的風險，根據研究顯示，失眠時患抑鬱症的可能性是5倍，焦慮或恐慌症的機率甚至更大。

女人,女性,笑容（圖／達志／示意圖）
▲如果睡眠時間過短，將導致更多的負面情緒和消極反應。（圖／達志示意圖）

3.有助心臟健康
睡覺時血壓會下降，讓心臟和血管休息。若睡得越少，血壓在24小時內循環的時間就越長，而高血壓會導致心臟病和中風。

4.穩定血糖
深眠時，血液中的葡萄糖量下降，若沒有重新調整機能，就很難供應細胞需要的物質，以及血糖水平。若好好睡覺，罹患第2型糖尿病的風險也會降低。

5.預防疾病
長期睡不好會改變免疫細胞的工作方式，雖然不會很快發作，但經常會生病。晚上睡得好可以避免疲憊，並且增加抵抗力。

6.控制體重
當休息充足時就不會容易餓，由於睡眠抑制大腦中控制食慾的荷爾蒙。如果失去平衡，就很難抵擋食物的誘惑。累的時候，也不太想站起來移動身體，這些都造成體重增加。

雖然睡眠的需求各不相同，但平均而言，若長期每晚睡眠超過9小時，可能弊大於利。研究發現，睡眠時間較長的人心臟動脈累積較多的鈣，腿動脈也比較不靈活，因此每晚睡7到8小時最為適合。

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

關鍵字： 睡眠 健康百科 睡覺
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

越大聲越危險！打鼾「暗藏2疾病」...專家4招晚上不再吵

承受體重4倍力！醫揭「爬樓梯＝最傻運動」...這3類人千萬別做

好感→超喜歡！達人4招搶下「曖昧主導權」...神秘感這樣培養

甩油＋顧健康！「運動3階段」這樣吃不胖...活動前喝OOc.c.效果更好

從聚會脫魯！掌握4招女生「好感度狂飆」...話題這樣聊超母湯

蛋魚肉掌心大！孩子長超高「飲食6指南」曝...時機錯過就沒了

子宮切開狂噴膿！她10年來「把這當水喝」...術後要求醫傻

心願未了！老翁尚存一口氣　家屬「床頭放OO」心跳即止...醫吃驚

喝了狂拉！醫曝膳食纖維「吃這量就夠」...你也常跑廁所嗎？

癌症術後這樣補！醫曝「初期吃OO」消水腫...第3週才燉藥膳

讀者迴響

回到最上面