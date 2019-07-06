比星座還準！靠「生日數字」算出你脾氣有多差…7號超級難相處



▲快來測測你的脾氣有多差。（示意圖／本報資料照）

生活中心／綜合報導



有句話說「朋友就像一面鏡子」，可以從他們身上看見不完美的自己，尤其是壞得連自己都不願面對的硬脾氣，只有透過別人才能看得透徹。每個人與生俱來就有不同的脾氣，根據港媒《新假期周刊》教你從自己的「生日數字」算出生命靈數，據說能反映出一個人的基本個性和天生特質，準確度甚至高過星座，一起來算算看！

想要挖掘隱藏的個性及特質，靠的是「生日數」，其該如何計算取得？內文以「1977年7月19日」舉例，不看年份，只看日期，其生日靈數即為：「1＋9＝10」→「1＋0＝1」，即代表1號個性，以此類推，快拿紙筆算算你的個性靈數為何吧。

如果你是…

1號個性（1、10、19、28號出生者）：來得快、去得也快的大好大壞脾氣

這種個性的人脾氣好的時候超好，壞的時候也壞得透徹，但幸好來去速度很快，因為你們會將所有情緒「全寫在臉上」，常常會在眾人面前崩潰或飆罵，不喜歡生悶氣，此時只要有人哄哄你，讓你當出氣筒，氣很快就消了。

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2號個性（2、11、20、29號出生者）：看起來性格溫和，平常不太會發脾氣

你們其實不太會被惹毛，因為對很多事情看得很開，相對的也不那麼介意，你們看起來很好相處，不過這並不代表沒有自己的脾氣，只要讓你們真的發起怒來，可是會一發不可收拾。

3號個性（3、12、21、30號出生者）：擁有倔強的脾氣

外人覺得你們看起來好相處，都是因為還不了解你，提起你們的脾氣有點嬌縱，受不了別人對你頤指氣使，更受不了被人誤解，無論在工作或是生活中，都非常需要被肯定，一旦被否定就會暴怒，但一般在發洩脾氣後很快就會整理好心情，常在讓人摸不著頭緒下氣噗噗，一下子卻又好了。



▲4號個性者，其實很好說話，只要有情有理可論。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

4號個性（4、13、22、31號出生者）：吃軟不吃硬，但有骨氣的脾氣

和這種人相處千萬別來硬的，因為你們忍耐力無限，有句話說「君子報仇十年不晚」，你們其實很好說話，無論講情、講理都能接受，但若遇蠻橫不講理的人，可是不會留情面的反抗。



5號個性（5、14、23號出生者）：你不發火我就不動怒

不喜歡和人對幹，只要不主動惹毛你們，可說是很好相處的類型。對你來說，井水不犯河水對彼此都好，若真的要爭執也會視情況退讓。但要小心，你們最大的地雷就是不能接受沒禮貌，或是沒來由的發脾氣，還算是EQ高的族群。



6號個性（6、15、24號出生者）：心軟但會有原則，不是堅持到底的硬脾氣

大多有「大小姐脾氣」，你們習慣命令別人做事，自己喜歡教訓人，卻又受不了他人的管教。事實上，這樣的人其實容易心軟，只要理由充分就能被原諒，一旦碰到踩踏你們的「原則地雷」，可是會比任何人都堅持。



▲7號脾氣的人最讓人崩潰，就連自己也無法控制。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

7號個性（7、16、25號出生者）：奇怪又拗的臭脾氣

這種個性的人長得親切，卻是超級難相處！你們想法日新月異，但價值觀卻難以撼動，常常天人交戰而有些奇怪的反應，就連自己也無法控制。

8號個性（8、17、26號出生者）：喜怒哀樂很明顯的脾氣

你們對自己喜怒哀樂能明確表達，雖然表面上看起來和樂融融，但骨子裡無法忍受這股「不舒服」的氛圍，常常一觸即發。但其實你們與人相處融洽，不喜歡玩陰的。

9號個性（9、18、27號出生者）：皇帝不急急死太監、超級愛抱怨的脾氣

這種人對於自己不重視或想逃避的事情，會選擇性逃避，並且塑造出一股氛圍，讓身邊的人都被逼急，而自己卻裝死的能力。但偏偏你們也有自己在意，又想抱怨的事情，話匣子一開如同「機關槍」停不下來。但說起來也挺賊的，你們就是耳根子很軟，三兩句好聽話就消氣的類型，說起來不算太壞，脾氣卻也不是太好的人。