懂存錢又疼妳！符合10標準「才是好老公」快嫁…妳家那位中幾條？



▲妳也有一個愛妳疼妳，又懂得存錢理財的另一半嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

想要被愛，又害怕受傷害，成熟的戀愛公式越來越不簡單，該如何判斷這段感情值得妳付出，再花個十年走下去？這10個徵兆告訴妳，已經遇見適合自己的對象，只需要靠時間去證明─他會帶給妳幸福。

1. 觀察他的情緒管理，有情商就有智商

找個好男人，有時可以翻譯為找個「好脾氣的男人」。情緒管理需要智慧，也能看出一個人的抗壓性。最重要的是，他懂得有時不生氣更能解決問題；兩人爭鋒相對時，他能意識到有些話不能說、有些架不值得吵，適時讓氛圍從憤怒中抽離。

請繼續往下閱讀...

2.最完美的金錢觀，是懂得存錢又懂得疼妳

過於小氣、過於揮霍的男人都不好，一個是捨不得疼妳、一個是只懂得疼自己。兩人的金錢觀，從日常吃飯就能感覺得出來，我贊成婚前各付各的，但一個愛妳的男人，會在不經意的時展現寵妳的一面。

3.男人的原生家庭，潛藏婚後20年的難題

除了觀察男人對待父母的態度，是否孝順、有責任感，又能獨立自主 （簡單來說就是「非媽寶」）男人的原生家庭，也會影響他對於婚姻的觀念。

身為女友的妳，要細心觀察婆媳之間潛藏的危機，還有男人是否懂得去調解雙邊的立場，假使他認為這一切是妳們女人之間的事，面對紛爭拒之不理的，別嫁。



▲男友工作時的神情與專業讓妳哈到不行？（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

4.不求年薪百萬，但工作時總是帥得令人崇拜

面對工作領域的態度，往往也能顯現出男人的責任感與氣量。事業穩定度，難免受機運影響，但重點是他在工作中是否拿出積極的一面，就自己的專業領域未來五年、十年有規劃，並懂得把握機會，而非只是窩在一份有薪水領的地方，看哪裡有爽缺往哪裡跳，靠外在的條件去支撐。

5.他的未來藍圖裡，有妳的存在。

承諾不是一句浪漫的告白而已，而是他意識到自己已經脫離單身漢狀態，不能再用一個人的邏輯，去思考兩個人的事情。不知何時起，他的每個重大決定都有妳的參與、在乎妳的意見，妳能明確地感覺到「他未來的人生規劃裡有妳的存在感，而且永遠優先」。

6.性愛的實力，騙不了人也挺不過婚姻

在床上的溝通，能讓妳們更親密，讀懂另一半最私密的喜愛與暗號，進而讓生活加溫，性愛的實力騙不了人，在這種展現天生本性，無關理性的時刻，他是否依舊在乎妳的感受與愉悅程度？如果妳總是演出假高潮，要認真想想自己是否還要認真演完下半輩子。

7.尊重妳在婚姻裡的選擇：好老婆不是單一模型

想找到適合自己的婚姻伴侶，先問問「妳希望婚後的自己是甚麼樣子？」不管妳希望自己在家帶小孩、或是保持工作的成就感；打算幾歲時懷孕、育嬰計畫都要先有個底。找到尊重妳的選擇的另一半，而非限制妳追尋夢想，還口口聲聲說自己為妳好的男人。



▲到哪總會報備行程，滿滿的安全感都給妳啦！（示意圖／記者李佳蓉攝）

8.不只嘴上說愛妳，行為能給妳安全感

這是一個很難的是非題，當你發現另一半欺騙、甚至出軌，妳是否還能一如既往地愛下去？不管兩人之間發生過什麼事情，男人細膩的行為中，能否帶給妳足夠的安全感？消失在妳視線中的這段時間裡，是否懂得報備讓你安心？假使他無法讓妳放下疑神疑鬼的緊繃感，結婚不結婚，已經透露出謎底。

9.愛＝被愛 這一段感情，妳能否愛得有尊嚴不怕失去？

每個女人最好經歷過這兩種感情：一種是妳愛得太少，罪惡感跟隨至今，一種是妳愛得太多，妳才會知道在愛情裡委屈，活得有多痛苦。不管戀愛跟婚姻都一樣，在他面前，妳能舒服做自己，即使吵架也能說真話，因為妳知道，他再生氣再難過，都不會隨便把分手說出口。

10.單憑「相處」兩個字，已經暗示80%的答案

過去未曾相識的你們，造就現有個性與生活習慣，有的情侶三天小吵，五天大吵，如果未來的日子都要這樣過下去，妳必須殘忍的向自己打上一個問號。

相處兩個字，不只是感覺問題，還關係著你們是否有共同嗜好，能延伸出無限話題聊一整晚，更包括最實際的一面：例如宗教、飲食習慣、對於另一半的期待與愛情觀。

短期的包容無法讓愛長久，相處兩個字，才能決定未來的一輩子。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《我們能不能走到最後？好老公的10個標準》

粉絲頁：蘋汝妹。戀愛食記