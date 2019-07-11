ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

別嗑西瓜！「5種鼻炎」飲食禁忌曝　鼻涕黃白色

ETtoday健康雲

記者謝承恩／綜合報導

一位30幾位男性患者，罹患過敏性鼻炎多年，每次只要季節交換或是吹冷風就會打噴嚏和流鼻涕，嚴重時會整天都在打噴嚏，鼻水像水龍頭般流不停，睡覺時也常會因為鼻塞，而需要張口呼吸，影響睡眠品質及工作表現。

流鼻涕,打噴嚏,過敏。（圖／曹悅華提供）

▲過敏性鼻炎時常會鼻塞、流鼻水，影響生活品質。（圖／曹悅華提供）

請繼續往下閱讀...

該男子因症狀反覆，接受近兩周的中藥治療，過敏性鼻炎症狀已大大改善，直到過四個月後，男子大啖西瓜，造成病症復發，再度回診。員生中醫部主任黃永昇提醒，除了中藥用藥外，虛寒體質的人，要避免吃到寒涼水果，諸如如西瓜、香瓜等。

▲▼狂嗑西瓜肺水腫。（圖／亞大醫院提供）

▲狂嗑西瓜小心太寒涼，害過敏性鼻炎加重。（圖／亞大醫院提供）

據統計，過敏性鼻炎影響全球至少10-15%的人，近來更因塵璊、空氣污染等環境因素，鼻炎患者有逐年攀升的現象。在台灣地區，過敏性鼻炎的流行病學分析顯示約有 26.3%國人患有過敏性鼻炎，而且20歲以下的更達37.8%，接近四成。

過敏性鼻炎在中醫稱作「鼻鼽」，中醫認為過敏性鼻炎多因臟腑功能失調，再加上外感風寒或外邪侵襲鼻竅而致。其中以肺、脾、腎影響為主，所以主要透過調養肺臟，健脾益氣，溫補腎陽或滋養腎陰等方法調理病患體質，加強患者抗病能力。中醫理論中，可簡單將過敏性鼻炎分為寒性、熱性、肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛五大類：

▲別嗑西瓜！「5種鼻炎」飲食禁忌曝

▲「5種鼻炎」飲食禁忌一覽表。（圖／員榮醫院提供）

黃永昇表示，過敏性鼻炎特別重視體質，除了利用中藥調整體質外，飲食的衛教一樣重要，別因一時嘴饞大啖西瓜後，使流鼻水症狀復發，特別建議該患者需忌口寒涼性的食物，並多攝取蔥薑蒜等溫熱性食物，與山藥、蓮子、紅棗和南瓜等補脾肺的食物，以健脾補肺，調整寒熱體質，改善過敏性鼻炎的煩人感受。

關鍵字： 中醫健康 飲食健康 鼻炎 員生中醫部主任黃永昇
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

擦防蚊還被咬？藥師曝「這成份」才有效：效果可達8小時

嚼檳榔罹癌率多28倍！醫警告「3職業、5徵兆」是高風險

死亡率達97%！他胸痛「肋膜全積膿汁」醫：再拖5器官恐潰爛

能力好「升遷卻卡關」？專家點出7關健：別再為人情做雜事

甲狀腺結10%是癌！切3cm病灶...憂「傷喉神經」成唐老鴨

愛駝背「胸口易悶痛」！ 上班族全身卡卡...醫教3招解救

12生肖「7月運勢出爐」！屬豬有機會買好房、馬結婚趁現在

太早化妝皮膚容易爛？醫勸「7使用原則」自保：從小就要懂

別來無「恙」！　夏日出遊小心恙蟲病上身

心願未了！老翁尚存一口氣　家屬「床頭放OO」心跳即止...醫吃驚

讀者迴響

回到最上面