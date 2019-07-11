記者謝承恩／綜合報導

一位30幾位男性患者，罹患過敏性鼻炎多年，每次只要季節交換或是吹冷風就會打噴嚏和流鼻涕，嚴重時會整天都在打噴嚏，鼻水像水龍頭般流不停，睡覺時也常會因為鼻塞，而需要張口呼吸，影響睡眠品質及工作表現。

▲過敏性鼻炎時常會鼻塞、流鼻水，影響生活品質。（圖／曹悅華提供）

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該男子因症狀反覆，接受近兩周的中藥治療，過敏性鼻炎症狀已大大改善，直到過四個月後，男子大啖西瓜，造成病症復發，再度回診。員生中醫部主任黃永昇提醒，除了中藥用藥外，虛寒體質的人，要避免吃到寒涼水果，諸如如西瓜、香瓜等。

▲狂嗑西瓜小心太寒涼，害過敏性鼻炎加重。（圖／亞大醫院提供）

據統計，過敏性鼻炎影響全球至少10-15%的人，近來更因塵璊、空氣污染等環境因素，鼻炎患者有逐年攀升的現象。在台灣地區，過敏性鼻炎的流行病學分析顯示約有 26.3%國人患有過敏性鼻炎，而且20歲以下的更達37.8%，接近四成。

過敏性鼻炎在中醫稱作「鼻鼽」，中醫認為過敏性鼻炎多因臟腑功能失調，再加上外感風寒或外邪侵襲鼻竅而致。其中以肺、脾、腎影響為主，所以主要透過調養肺臟，健脾益氣，溫補腎陽或滋養腎陰等方法調理病患體質，加強患者抗病能力。中醫理論中，可簡單將過敏性鼻炎分為寒性、熱性、肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛五大類：

▲「5種鼻炎」飲食禁忌一覽表。（圖／員榮醫院提供）

黃永昇表示，過敏性鼻炎特別重視體質，除了利用中藥調整體質外，飲食的衛教一樣重要，別因一時嘴饞大啖西瓜後，使流鼻水症狀復發，特別建議該患者需忌口寒涼性的食物，並多攝取蔥薑蒜等溫熱性食物，與山藥、蓮子、紅棗和南瓜等補脾肺的食物，以健脾補肺，調整寒熱體質，改善過敏性鼻炎的煩人感受。