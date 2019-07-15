每2hr有1人胃癌！看圖秒懂「2手術」差別　胃一半↑留住了

▲患者照胃鏡檢查發現罹患早期胃腺癌。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

一名70歲的男子，無任何慢性疾病，平時沒有任何不舒服，卻在健康檢查時，胃鏡檢查發現一個1.5公分病灶，切片證實為早期胃腺癌，在醫師評估確認診斷後，以「內視鏡黏膜下剝離術」成功切除腫瘤，讓病患免挨刀、免除傳統手術二分之一胃切除的疼痛與風險，術後3天即正常進食安心的回家鄉。

中國醫藥大學新竹附設醫院消化科醫師范峻維表示，「內視鏡黏膜下剝離術」僅需使用內視鏡經口於胃內局部切除，不須切除淋巴，適用於食道、胃、大腸，甚至12指腸與咽喉的早期病變切除，透過精確仔細視鏡診斷找出早期消化道病變，即可及早使用內視鏡切除，避免後續手術開刀器官切除與化學治療，手術時間1~2小時比傳統手術約4小時節省一半時間，同時復原約3-5天，生活品質也高許多。

請繼續往下閱讀...





▲胃癌在早期階段往往無病症，等到發現早已中晚期。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

范峻維指出，胃癌多年來一直是高居國人十大癌症之一，而癌症死因在衛福部最新統計2017年更是位居第七名，可見胃癌的早期發現及有效的治療是具有絕對的重要性。胃癌在早期階段往往無症狀，常有症狀時，已是屬於中晚期了，以此病患為例，就是沒有任何症狀及慢性疾病病史，幸好有安排健康檢查，才得以發現早期胃腺癌。





▲早期胃癌手術V.S.內視鏡黏膜剝離術差別。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

「每2.5小時就有1人胃癌」，胃癌初期通常無症狀，許多病患拖到有不適症狀時才就醫檢查，往往病灶已擴大，增加治療難度。范峻維呼籲，胃鏡檢查是預防胃癌的最佳利器，一般民眾定期健康檢查，幽門螺旋桿菌及胃癌家族史等高危險病患規律消化科門診追蹤，配合醫師診療計畫，將可達到早期發現、早期治療。