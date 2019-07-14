冬天病、夏天治！「過敏3族群」把握7/20前三伏貼還有效

▲中醫三伏貼的「冬病夏治」概念也是一種預防醫學。（圖／台中慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

冬天常感冒，現在就可以預防！臺中慈濟醫院中醫部7月13日起開辦三伏天敷貼診療門診，冬天易發病的過敏性鼻炎、氣喘及其他呼吸道疾病，在夏季時先增強免疫力，改善過敏體質，有助扶正祛邪。

炎炎夏日，兒童難以抵擋冰涼甜品誘惑，雖然消暑卻也容易傷到脾胃陽氣，到冬季往往就容易加重過敏性鼻炎、哮喘。臺中慈濟醫院中醫部洪崚育醫師指出，中醫推崇「治未病」觀念，就像西醫用疫苗預防疾病，中醫三伏貼的「冬病夏治」概念也是一種預防醫學。

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洪崚育醫師解釋，「三伏天」是指夏至後「初伏」、「中伏」、「末伏」的三個特定日子，三伏相距十天；這是一年中日照最長、人體陽氣最旺盛時候，藉由穴位敷貼熱性中藥，打開身體穴道孔竅，讓藥物透過經絡直達病處，引出深伏於體內的寒氣。洪醫師舉例，三伏貼就像磁鐵，把體內的寒邪引出來，及早改善過敏體質，終止「異位性皮膚炎」、「氣喘」、「過敏性鼻炎」的過敏三部曲。

錯過了初伏怎麼辦？洪崚育表示，三伏天期間進行完整三次療程即可，建議第一次敷貼最晚7月20日前完成，之後每隔一周一次，敷貼時間為2至4小時，建議持續三年，可搭配冬季三九天來加強療效。

▲洪崚育中醫師舉例，三伏貼就像磁鐵，把體內的寒邪引出來，及早改善過敏體質。

中醫三伏貼門診說明：

l 適合疾病：呼吸道相關問題

l 適合體質：虛寒性體質

l 不建議對象：正在感冒或對藥物過敏民眾、孕婦及兩歲以下的嬰兒。

l 敷貼期間：7月13日至8月3日

l 注意事項：敷貼時皮膚有輕微搔癢及灼熱感反應為正常現象，若皮膚出現過敏反應，如皮膚劇烈搔癢，起水泡等，需立即取下藥餅。