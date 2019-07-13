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小孩比大人更易中暑！醫曝「危險4指標」：數值26↑就有風險

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▲▼兒童,中暑,兒童,戲水,游泳,台陽,夏天。（圖／翻攝自pixabay）

▲兒童比大人更容易中暑，出門前可先參考綜合溫度熱指數。（圖／翻攝自pixabay）

文∕黃昌鼎醫師

這幾天實在是太熱啦！常有病人來就診第一句話就是，「醫生，我丟痧(台語) 」，每位的脖子和後背都帶著兩條紅紅刮痧痕，醫學上的中暑絕對不只是頭昏、噁心或疲累而已。真正的中暑會有高燒(體溫41度以上)、神志不清、抽搐等症狀，是有「生命危險」的緊急狀況。

由於兒童比成人更容易中暑，用「自己的感覺」來評估孩子是有危險的！那是看氣溫嗎？ 還是紫外線指數呢？其實都不是！醫師提供一個「中暑指標」，叫做「綜合溫度熱指數(WBGT)」，是綜合溫度、濕度及輻射等造成人體中暑的因素，比如氣溫雖然沒有很高，但是濕度很高，太陽輻射很強，這樣還是很可能中暑。

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▲▼兒童,中暑,兒童,戲水,游泳,台陽,夏天。（圖／翻攝自pixabay）

▲兒童在太陽底下玩耍，小心中暑仍渾然不知。（圖／翻攝自pixabay）

美國兒科醫學會針對了環境不同等級的WBGT，提出兒童戶外活動的建議；

 WBGT ＜24：可自由活動及運動，但若太久還是要注意中暑的症狀
 WBGT 24–25.9：多在陰影下休息，每15分鐘補充水分及鹽分
 WBGT 26–29：高風險(如肥胖、有智力障礙等)的人禁止活動及運動，禁止長途的競賽
 WBGT＞29：取消所有的戶外體育活動

【情境題】

Q：想帶孩子到附近公園跑一跑，雖然好熱，但覺得還可接受，建議帶孩子去嗎?
A： 可以參考所在地的WBGT再決定

Q：哪裡可以查詢 #即時綜合溫度熱指數WBGT呢？氣象局查不到喔！
A：免費提供給大家，我找到唯一可以查台灣戶外WBGT的是這個App: http://bit.ly/WBGT_iOS，使用簡單，完全不用設定，大家可以試用看看！

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑

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關鍵字： 兒童健康 中暑 夏天 炎日 粽合溫度熱指數 黃昌鼎
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