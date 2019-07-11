喝了狂拉！醫曝膳食纖維「吃這量就夠」...你也常跑廁所嗎？



▲你也是每喝必拉肚子的人嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

市面上經常有各式纖維飲品，例如高纖豆漿、高纖綠茶等，你也是喝了就「有感覺」的人嗎？家醫科醫師陳崇賢在粉絲團分享，自己屬於每喝肚子必絞痛、甚至拉肚子的人，這其實和飲品所添加的膳食纖維有關。現在他就要來讓大家了解什麼是膳食纖維，還有每天需要攝取的量，一起來看看吧！

膳食纖維分2種：

1.水溶性

這是會加在飲料裡面的。例如：果膠、黏質物、植物膠、海藻膠、寡醣。加不可溶的膳食纖維會影響口感，不過加太多，喝起來會覺得稠稠的。水溶性膳食纖維的特點就是：在小腸不易被吸收，但是在大腸會被細菌分解，而產生氣體，也是一直放屁的原因。

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2.非水溶性

例如：木質素、植物表皮質、半纖維素。

這些的口感就比較粗糙，像是水果的皮、菜梗等都會有。因為腸道不能消化，也不會被細菌所分解，所以不會造成排氣。單純增加糞便的量。



▲水果皮因為腸道不能消化，也不會被細菌所分解，所以不會造成排氣。（圖／達志示意圖）

陳崇賢表示，一天需要的膳食纖維共25公克，平常只要認真攝取原形食物，不太需要額外補充含膳食纖維的補充品或飲品。以每100公克的食物含膳食纖維的量來說：五穀米有4.9公克、紅蘿蔔有2.6公克、花椰菜有2.0公克、奇異果有2.7公克、香蕉有1.6公克。

不過如果三餐常在外，陳崇賢認為這可能不太夠，建議帶水果上班。他呼籲，如果大家體質跟他一樣，每次喝完含水溶性膳食纖維的飲料後，是狂放屁加拉肚子的，記得別貪小便宜，看到在出清就又手賤買下去。