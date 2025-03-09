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不只上吐下瀉！醫慘冒「2症狀」：今年諾羅讓你一次擁有

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲醫師自曝感染諾羅病毒，不只上吐下瀉，還出現發燒、肌肉痠痛。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小兒科醫師林哲民透露，這週自己疑似感染「當今最潮的諾羅病毒」，第一天微燒、全身無力畏寒、脹氣、手腳些許痠痛，發燒加上肌肉痠痛讓他以為得了流感，但快篩一驗是陰性，隨後才陸續出現腸胃極度不適等症狀。他苦笑地說，「過去病毒型腸胃炎除了典型上吐或下瀉，較少伴隨發燒，更少有肌肉痠痛，今年諾羅讓你一次擁有。」

林哲民醫師在粉專Dr. Jimmy 林哲民醫師發文自嘲，「要了解疾病，最快的方法就是自己得到疾病（盡量不要）。」並指自己疑似感染諾羅病毒，先是微發燒、全身痠痛無力，接著就開始腸胃極度不適、肚子絞痛、嘔吐腹瀉，食慾降到最低。他勉強喝些等滲透壓液體，補充糖分、水分度過一天，再搭配腸胃藥物治療與清淡飲食，苦熬3天慢慢恢復正常飲食。

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林哲民表示，過去的病毒型腸胃炎除了典型的上吐或下瀉症狀，較少伴隨發燒，更少有肌肉痠痛，但「今年諾羅讓你一次擁有」。他藉此提醒，諾羅大流行的原因是其傳染力極強的特性，只要10顆以上病毒就可以致病。此外，患者的嘔吐物與排泄物都充滿病毒，一不小心碰到就有感染風險。

▲▼持續腹痛、長時間慢性腹瀉 、血便、發燒、莫名原因貧血等5大警訊，就應該要特別注意。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲醫師警告，諾羅病毒傳染力極強，少量病毒就能致病。（示意圖／門諾醫院提供）

林哲民分享病毒性腸胃炎6大注意事項：

1.即使是同樣病毒造成的腸胃炎，症狀也因人而異，有人先吐後拉，有人又吐又拉，有人只吐不拉。

2.嘔吐比腹瀉麻煩，強力嘔吐會連水分都無法補充，能不能少量喝水且不吐，是需不需要就醫治療的關鍵。

3.急性期可加倍補充益生菌，盡快恢復腸道正常菌叢，益生菌沒有服用過量的問題。

4.腸胃發炎食慾一定會下降得很明顯。同理，如果食慾正常，得到腸胃炎的機率很低，必須考慮其他健康問題。

5.腹瀉會造成腸黏膜受損，黏膜是吸收水分與養分的重要構造，完全復原需要7天，因此腸胃炎7天內的飲食都要特別注意，否則很容易形成慢性腹瀉。

6.腸胃炎飲食要少量多餐和清淡，但更寬鬆的腸胃炎飲食是「可以鹹，不要油」 。

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