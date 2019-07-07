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腸道=第二大腦！增好菌「防瀉秘訣」曝...夏天來碗優格沙拉

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▲腹痛,肚子痛,拉肚子。（圖／記者李鍾泉攝）

▲夏天要注意食物衛生及情緒引起的腸胃毛病。（圖／記者李鍾泉攝）

文／余詔儒

腸道是人的「第二大腦」，神經細胞高達1億個以上，相當於腦以外體內神經細胞數量的一半，因此，除了受到食物影響外，長期的偏食行為，也會容易導致交感神經呈現緊張的狀態。

腸道因為神經細胞數量多，會感覺、思考、學習、記憶，並接受各種訊息。例如生氣時引發胃痛，悲傷時食慾下降，緊張時導致腹瀉，憂鬱時容易便祕，壓力時緊繃造成腸躁症。因此要懂得適時舒壓及放鬆心情，妥善對待腸道，也是保健的重點之一。

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建議優格適合夏季當飯後點心或午茶甜點的選擇，優格是牛奶經過有益菌醱酵的產品，牛奶經過益生菌的醱酵後更好吸收，富含蛋白質及鈣質，目前市售有多種品牌優格可以選擇，建議多選擇無過度調味及添加物的優格，可自行搭配麥片、水果、果乾或堅果類，營養更多元，口感更豐富。

▲▼示意圖,食物,食物,優格,健康,減肥,莓果,蔓越莓,藍莓,燕麥,消化,腸胃蠕動。（圖／123rf）

夏天可在家自製優格沙拉，有易腸道健康。（圖／123rf）

在家輕鬆自製優格水果沙拉，將原味無糖優格搭配當季水果，例如蘋果、鳳梨、香蕉等，再撒上一些果乾一起食用，水果與果乾的天然甜味與優格產生絕妙的搭配，同時補充好菌、纖維及酵素，有益腸道的健康。

進入了炎炎的夏日，高溫炎熱的天氣，食物非常容易腐壞，特別夏季冰品也是容易被汙染的食物之一，導致生菌數過高，容易引起拉肚子，嚴重一點還會導致腸胃炎，外食族更是要特別注意飲食上的衛生。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

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