目睹火車殺警案！恐陷「創傷壓力症候群」...醫教4點自保

▲目睹重大社會案件，而引發創傷後壓力症候群。（示意圖／嘉義基督教醫院提供）

生活中心／綜合報導

補票的插曲引發列車殺警案，突如其來震撼社會大眾！嘉義基督教醫院臨床心理中心鄭筱儒心理師指出，面對這樣的不可預測的意外事件，不管是直接協助、目擊，或是大量暴露在相關媒體訊息下的民眾，都可能會引發不同程度的創傷後壓力症候群（PTSD）。

常見的壓力反應除了情緒層面的焦慮、緊張、恐懼程度提高之外，也可能出現注意力不集中、思考及判斷能力變得較緩慢，睡得較少、做惡夢、食慾減低等症狀，此外，當陌生人靠近或接觸時或許會變得較為警戒、多疑，當這些反應僅是短暫地、輕微地出現時，尚無需太過憂慮。

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民眾可自行評估上述壓力反應是否對自己的生活造成干擾，但需要留意的是，每個人對這些事件產生的壓力反應強度並不相同，不須與他人比較，若發現這個事件所引發的反應已經超過可以負荷的程度，或者是在事件發生後的壓力反應持續時間超過一個月以上，請尋求專業的心理相關資源來協助讓自己的狀態恢復平衡。

▲心理師建議，在暴露災難訊息後，要維持穩定作息。（圖／嘉義基督教醫院提供）

鄭筱儒表示，面對現階段可能引起的心理紛擾，民眾也可以主動採取安定自己的策略：

1.減少接觸相關的媒體訊息：暴露在過量的災難訊息下容易使我們的身心進入到備戰狀態，不論是負面情緒或是焦躁的生理反應都能更強烈。

2.刻意地安排讓自己能夠恢復平靜的活動：包括隨時留意並調整自己的呼吸速度、運動、從事有興趣的活動等，在這段時間也盡可能讓自己有適度的休息及維持穩定作息。

3.提升自己的效能：在目前的一場混亂中，知道自己能夠掌握什麼、感覺到自己價值更顯得重要，因此每天為自己做一些簡單的小決定，也有助於增加自己的控制感。

4.維繫關係：參與社交活動，也可以主動的關心身邊的人，特別是若你身邊有時常需要搭乘公共交通工具通勤者、在類似地點的工作人員，在這段時間或許他們的心理衝擊和不安感會較為強烈。