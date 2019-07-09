愛駝背「胸口易悶痛」！ 上班族全身卡卡...醫教3招解救

文／張瑋麟中醫師

「醫師，我常常胸口悶痛，是不是我心臟有問題？」、「我肩頸背部越來越僵硬，呼吸都覺得吸不飽氣，是不是快中風了？」、「我胸痛偶而會連到背後，是不是人家說的主動脈怎樣啊？」

青春期總喜歡駝背的少男少女、長時間坐著低頭望著電腦螢幕的上班族、工作時間長且多低頭彎腰的美髮業者，或是家庭主婦，在生活中是否常遇到這些問題？

其實在臨床上，像這樣子的慢性疼痛，如果主要的表現為鈍悶痛，或是短暫性的刺痛，並且會因為休息而緩解。時而伴隨有背側的疼痛，甚至可以在背部清楚地摸到壓痛點，那麼此種類型的胸悶胸痛，大多可能是來自頸肩胸部的骨骼肌肉問題。

請繼續往下閱讀...

在中醫的治療上，是以先解除身體中軸不平衡為目標，會以徒手手法矯正錯位的結構，協助骨架的復位，以解除中軸不正所造成的張力，再使用理筋手法，並配合配合呼吸，讓肌肉筋膜重新標齊對正，連貫從上到下的連接，讓身體恢復正常的平衡。同時可使用拔罐的方法，放鬆肌肉，活血去瘀。

面對這些問題，除了上述的手法整復外，可再用針灸來鞏固療效，同時也可從藥物方面著手搭配治療，斟酌使用寬胸理氣、疏經活血的藥物。經過治療後，仍需患者在生活上配合，才能在病情的改善上，有事半功倍的效果。

1.平時要注意體態，避免彎腰駝背，或坐過矮的板凳。



2.因工作而無法避免某些姿勢的情況下，在閒暇之餘可利用伸展或是熱敷來放鬆肌肉，解除肌肉張力。

3.養成良好的運動習慣，適度且正確的運動有助於維持肌肉的彈性以及氣血的通暢。

本文授權自扶原中醫診所《醫師專欄》