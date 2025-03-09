雲云技術長遭霸凌又被砍死　精神醫：加害人沒良知「應加重刑責」

▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面。（圖／民眾提供）

記者趙于婷／台北報導

「雲云科技」曾姓董事長持刀刺死梁姓技術長，引發關注，而事後又傳出技術長遭受職場霸凌，更有錄音檔傳出。對此，專業精神科醫師指出，從錄音帶與書信中可以看出加害人是沒有良心的罪犯，應該加重刑責，而職場霸凌最常見「言語、心理、權力」等6種。

雲云科技公司7日下午傳出公司52歲負責人曾志新與51歲的梁姓技術長談判離職事宜時，持水果刀猛刺對方後頸後輕生，事後梁男死亡，曾男仍在搶救中。而梁姓技術長的離職信也曝光，透露自己在公司被霸凌、溝通問題及團隊被介入等。

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梁姓技術長離職信中提到，農曆年後開工第一天的董事長新春談話中，遭到公開羞辱與霸凌，且管理方式變得愈加強勢，這使他決定離開。他表示，這次經歷讓他感到公司的所謂「職場霸凌零容忍」政策根本形同虛設。

針對職場霸凌，專業精神科醫師楊聰財指出，職場中霸凌行為可能表現在多種言行上，包括「言語、心理、職場騷擾/性別歧視、工作內容相關、權力、數位霸凌等」。

另外，楊聰財也特別針對此事件提出看法，他認為「雲云公司命案兇手董事長應該加重刑責，因為他是沒有良心的罪犯」。更進一步列出4點，第一是「帶著水果刀跟人家談判，表示你有蓄意要攻擊傷害人家」。

第二是「被害人寫的信非常誠懇，理性和感性都很齊全，身為一個要離職的人，還願意花這麼多心血寫一封這樣子文情並茂的信，表示他對這個公司是有十分投入心血和感情的」。

第三是「加害人的肚量很小，沒有接受人家意見的雅量，霸道又專橫，在犯罪心理學上，這種就是所謂沒有良心的壞蛋」。第四則是「加害人功要往自己攬，過就往別人身上推，真是非常可惡，應該要加重刑責」。

楊聰財提醒，職場霸凌會透過生理、心理、環境與靈性層面影響受害者，這些狀況交互影響下，受害者會陷入憂鬱的惡性循環，因此面對職場霸凌，若無法透過內部管道解決，受害者應適時尋求外部協助，如法律途徑或職業轉換，確保身心健康與職業發展不受影響。

【6種常見職場霸凌】

1.言語霸凌：公開羞辱、貶低專業能力、惡意八卦與誹謗、言語威脅、取笑或嘲弄及冷嘲熱諷。

2.心理霸凌：排擠與孤立、漠視或忽略、過度監控、操控與洗腦、灌輸內疚感、工作刻意刁難。

3.職場騷擾與性別歧視：性騷擾、歧視與偏見、惡意調動職位、拒絕晉升或加薪。

4.工作內容相關的霸凌：工作量分配不公平、刻意讓員工無事可做、無端指責與懲罰、阻礙工作進度、故意設置不合理的目標、剝奪學習與發展機會。

5.權力霸凌：上對下的壓迫、職場冷暴力、公私不分的使喚、強迫加班、阻止離職或威脅報復。

6.數位霸凌：在線攻擊，如透過電子郵件、社群媒體或通訊軟體公開羞辱或批評某位員工；或是散布不實訊息、故意忽略信息、公開嘲諷或貼圖霸凌。