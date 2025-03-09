不是睡覺壓到！手麻「3狀況」恐已腦中風　醫：立即送醫

▲手麻原因多，姿勢不良、神經壓迫或是腦中風都要小心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

手麻的經驗幾乎人人都有！神經外科醫師謝炳賢表示，睡覺時壓到，長時間滑手機、電腦打字都會引起短暫的麻木感，一般姿勢不良所引起的手麻，甩甩手後就能改善，但若是手指精細活動不靈活，恐是骨刺壓迫的問題。他也示警，如果突然出現單側手腳麻木，甚至影響說話或臉部肌肉，則可能是腦中風的徵兆，應立即就醫別再拖了。

如何分辨不同類型的手麻？謝炳賢醫師在粉專衛教，手麻原因多，可能只是單純姿勢不良，但腕隧道症候群、糖尿病都可能會導致手麻。以下是5種常見手麻成因：

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1.姿勢不良

長時間維持同一姿勢後出現手麻，是最常見的，像是睡覺時壓到手，或是長時間滑手機、用電腦打字，造成手部血流不順，就會引發短暫的麻木感，通常在甩甩手後這股麻感就能改善。此外，也可能伴隨手部冰冷或微微刺痛。

2.頸椎問題

這類手麻通常還伴隨肩膀、脖子僵硬或疼痛。另外，手麻感可能從手指延伸至手臂，若長時間維持低頭姿勢，手麻感也會加重。常見原因可能就是長時間低頭、彎腰使用電腦或手機，造成頸椎椎間盤突出或骨刺壓迫「頸椎神經根」，可能因此誘發手麻、手臂無力或精細動作不靈活。

3.周邊神經壓迫

出現手指或手掌局部發麻，或只有特定手指有麻木感，可能在夜間更明顯，且在甩手、按摩後手麻仍然持續。手臂周邊神經包含「正中神經」及「尺神經」，較為人知的腕隧道症候群，就是壓迫正中神經，其主要影響拇指、食指、中指，有時無名指也會麻，是由於手腕的正中神經被壓迫，導致麻木、刺痛，甚至影響抓握能力。

4.血液循環不良

會有手部冰冷、蒼白或發紫的狀況，麻木感在天冷時特別明顯，有時還會伴隨四肢無力、疲倦，可能是動脈硬化，也就是當血管變窄，供應手部的血液減少，手部因而感到麻木或冰冷。

5.內科疾病

這類手麻通常會持續不退，甚至影響日常活動，還可能合併全身倦怠、疲憊或其他身體異常。另外，也可能影響雙手或雙腳，常見原因就是糖尿病周邊神經病變，因為高血糖可能損傷神經，促使手腳對溫度與疼痛感知降低，甚至出現持續性麻木感。如果突然出現單側手腳麻木，甚至影響說話或臉部肌肉，恐為腦中風徵兆，應立即就醫。