沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

▲沈富雄自曝因心肌梗塞緊急裝支架。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

前立委沈富雄近日在節目中透露，自己搭捷運時突然感覺異常胸悶持續超過10分鐘，緊急到台大醫院掛急診，診斷為心肌梗塞，經治療加裝2個支架後，目前無大礙。近幾年，心臟疾病已成為國人十大死因前2名，其中又以「急性心肌梗塞」最可怕，10大典型症狀包括胸悶、胸痛一整片、呼吸困難等。醫師示警，若痛到冒冷汗已是相當危急的警訊。

根據國健署資料指出，心肌梗塞的典型症狀包括左前胸有壓迫感、胸悶、胸痛、心悸、喘、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀。

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▲心肌梗塞發作時的胸痛難以確切指出疼痛位置。（示意圖／視覺中國）

新光醫院健康管理部及心臟內科主治醫師趙書平提醒，女性患者亦可能出現手麻、背痛等看似與心臟無關的症狀，且可能合併有噁心、呼吸不順等情況，若有上述異狀應提高警覺、立即就診，以免錯失治療黃金期。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監表示，心肌梗塞的風險族群，除了因老化較常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層外，還包括有家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動及壓力等。

張釗監提醒，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，患者通常難以確切指出疼痛位置，且除了胸痛外，也常見出現胸悶、呼吸困難，或是在肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位出現延伸性疼痛，考量每個人對疼痛感受度不同，有時也未必會以疼痛方式呈現，可能為痠、麻等不適。

張釗監說明，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15～30分鐘，如果痛到冒冷汗，則已是相當危急的警訊，提醒曾罹患心肌梗塞的患者，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，若服用2次仍未獲得改善應立即就醫。如果是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油者，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車就醫，以免錯過黃金搶救時間。