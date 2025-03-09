每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

▲即使每天排便也不代表腸道很健康，營養師說明原因。（示意圖／網友提供）

記者李佳蓉／綜合報導

以為每天都有排便，就是腸道很健康的表現嗎？營養師劉雅惠指出，當出現糞便容易黏在馬桶上、老是肚子脹放臭屁，以及便便細軟不成形等「3大異狀」就得提高警覺了。其中她特別點出，糞便細軟不成形不只代表纖維攝取太少，可能也與腸躁症、大腸癌有關，應盡快就醫。

營養師劉雅惠在粉專《營養師Emma》粉專拍攝影片衛教「如果你的便便出現以下3種狀況，真的不行！」首先是糞便黏馬桶沖不乾淨，代表你吃得太油了、脂肪難以被消化，導致便便沖不下去；再者是肚子脹放臭屁，則代表腸子的消化速度變得很慢、壞菌超多；當糞便細軟不成形，不僅是纖維吃太少，也可能是腸躁症或大腸癌的跡象，並強調「每天排便不代表腸道一定很健康。」

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大腸直腸外科醫師陳威佑曾PO文說明，糞便主要由水、人體無法消化的纖維所組成，若平時纖維攝取不足，又常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不容易成形，變得又濕又黏。此外，現代人生活壓力大，在過度焦慮、壓力等情緒影響下，腸道會透過迷走神經影響大腦中樞神經，引發一連串反應以應對壓力，這時身體會抑制腸道消化功能，可能產生腹痛、糞便變黏等其他腸道疾病。

▲大腸直腸外科醫師指出，關於「大便黏馬桶」與大腸癌的關係，目前無文獻佐證。（示意圖／記者劉維榛攝）

陳威佑強調，目前沒有文獻指出大便黏馬桶與大腸癌相關，但要注意，若糞便帶有黏液與血絲，並伴隨腹痛、腹瀉、噁心等症狀，就要留意腸道可能已經出現慢性發炎，或有黏膜潰瘍等情形，要盡早就醫檢查。若糞便只是輕微黏在馬桶上，多沖幾次水或用刷子就能輕易清除，只要多食用纖維、喝水，減少食用高油脂、精緻澱粉，就能讓糞便回歸正常。

不過，陳威佑提醒，若觀察到糞便出現帶血、細如筆、黏液多甚至散發惡臭；或是排便習慣改變、排便前嚴重腹部絞痛、有便意但感覺排不乾淨等等，就要留心可能是較嚴重的腸道疾病或大腸癌。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓曾提到，臨床上定義的正常排便，是3天1次至1天3次都算正常，如果不是每天排便族，不要因此緊張或想盡辦法只為了刺激排便；因為排便習慣和飲食息息相關，建議可先從飲食調整做起，多吃青菜水果、補充纖維質和水分；飲食效用不佳時，適時介入介於健康食品和藥物間的酵素纖維錠、纖維粉，予以腸胃暫時的協助。

肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，影響排便次數或形狀的原因很多，跟飲食習慣、腸胃道機能、情緒、日常活動量都有關係；如果大便偏軟或偏硬，有很大原因是腸道菌相失衡引起，連帶著會引起各個器官慢性發炎和免疫失調，包括腸躁症、心臟病、糖尿病、肥胖、脂肪性肝炎、巴金森氏症、阿茲海默症等。