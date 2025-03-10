生過一胎仍可能「繼發性不孕」　國健署揭備孕6迷思

▲國健署提醒，若無避孕1年後仍未懷孕，應及早就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現今結婚和備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難，國健署也提供試管嬰兒補助，同時也呼籲有懷孕困難者宜及早進行生育檢查，透過專業評估，提高懷孕機會。而針對備孕和試管嬰兒，不少民眾仍存有迷思，包括「自認年輕就不用擔心生育問題、生過第一胎要生第二胎就一定沒問題」等迷思。

國健署婦幼健康組組長林宇旋指出，年輕夫妻也可能因生活壓力、不良習慣等因素影響生育能力，若無避孕1年後仍未懷孕，應及早就醫檢查。而在備孕或試管嬰兒方面，國健署也列出以下6大常見迷思。

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迷思1：年輕夫妻不用擔心生育問題？

雖然年輕夫妻通常具備較高的生育潛力，但現代生活壓力、不良生活習慣（如熬夜、外食、肥胖、抽菸）及環境污染等因素，仍可能影響卵巢與精子功能，進而導致不孕問題。建議有備孕規劃的年輕夫妻應把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育期，若在無避孕的正常性生活情況下，經過1年仍未懷孕，應及早檢查並尋求醫師協助。

迷思2：月經規律代表容易懷孕？

雖然規律的月經通常代表排卵功能正常，並能幫助計算排卵日及受孕時機，是生育的好指標，但並不意味著一定容易懷孕。順利懷孕還需要多項條件配合，例如子宮內膜或輸卵管狀況、精子活力、卵子品質等。

迷思3：懷第1胎順利，懷第2胎就沒問題？

即使夫妻順利懷孕並產下第1胎，日後想再懷第2胎時，仍有可能因年齡、健康變化或其他因素，導致懷孕困難，這稱為「繼發性不孕（Secondary Infertility）」。若長時間未能成功懷孕，建議夫妻儘早進行生育檢查，尋求醫師協助。

迷思4：試管嬰兒是最後選擇？

試管嬰兒（In Vitro Fertilization，簡稱IVF）技術並非解決不易懷孕的最後手段，而是針對特定情況的最佳解決方案。有些夫妻因生理因素（如輸卵管阻塞）而不孕，若不清楚不孕原因而一味寄望「再試試看」或「等自然懷孕」，過度等待可能錯過黃金生育期。隨著年齡增長，精卵品質會下降，不管是自然懷孕或是人工生殖，其成功率都只會越來越低。

迷思5：試管嬰兒能保證成功？

試管嬰兒的成功率會受到多種因素影響，包括年齡、精卵及胚胎品質、子宮環境、心理狀態以及醫師和實驗室的差異等。因此試管嬰兒並非保證一次成功，可能需要多次嘗試，及早規劃生育、及早就醫，仍然是提高成功機會的關鍵。

迷思6：做試管嬰兒會影響卵巢功能，難以再自然懷孕？

試管嬰兒療程的安全性已經得到科學實證，雖然誘導排卵藥物可能影響女性荷爾蒙分泌，並產生一些身體副作用，但在專業醫師的監控下，用藥及劑量會適當調整，卵巢功能僅會受到短期影響，結束療程後，仍可嘗試自然懷孕。