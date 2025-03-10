頭痛不是病？痛起來要人命！台灣偏頭痛患者破9%　專家：飲食助緩解

▲頭痛不是病？痛起來要人命！偏頭痛患者破9%，這招助緩解 。（資料照／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

偏頭痛不是普通的頭痛，而是一種影響數百萬人的神經系統疾病，發作時不僅會有劇烈疼痛，還可能伴隨噁心、嘔吐，以及對光線和聲音的高度敏感。根據最新研究，壓力、睡眠不足、荷爾蒙變化、某些藥物、氣候變化及特定食物，都是偏頭痛的主要誘發因素。

台灣偏頭痛患者破9% 女性比例較高

根據台灣最新的流行病學調查，15 歲以上的成年人中約有 9.1% 罹患偏頭痛，其中 20 至 50 歲的女性更是高風險族群，男女比例約為 1:3。由於發作時會影響工作效率、社交生活，甚至導致情緒低落，偏頭痛已成為許多人的長期困擾。

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如何緩解？專家推薦飲食與新療法

除了藥物治療，專家建議可透過飲食來減少偏頭痛發作。富含鎂的食物（如花生、核桃、海帶、橘子、杏仁等）有助於抗發炎，改善血管功能，而黑糖薑茶 則能促進血液循環，減少疼痛發生的頻率。此外，花蓮慈濟醫院神經內科陳俞名醫師建議，長期偏頭痛患者應及早尋求醫師協助，馬偕紀念醫院陳律安醫師則指出，治療可分為非藥物調整、急性發作時的藥物治療、長期預防用藥。

肉毒桿菌素納入健保 偏頭痛治療新選擇

亞洲大學神經內科主治醫師敖瑀2024年就曾發表過，肉毒桿菌素注射療法已被證實對於治療慢性偏頭痛有效，且已被納入健保給付範圍。這種療法可以有效減少偏頭痛的發作頻率和嚴重程度，為患者帶來新的希望。

專家提醒，「頭痛不是病，痛起來要人命！」 偏頭痛雖然不會直接致命，但長期發作將嚴重影響生活品質，應積極管理與治療。如症狀嚴重，建議前往神經內科就診，透過專業診斷與個人化治療，改善疼痛，找回健康生活。