雲云董座砍殺技術長　醫揭「恐怖3特徵」：真正危險的人不會吼叫

▲「雲云科技」董事長持刀刺死梁姓技術長，引發社會關注。（圖／翻攝臉書）

記者趙于婷／台北報導

「雲云科技」董事長持刀刺死梁姓技術長，引發社會關注。醫師指出，此事件最駭人之處，是兇手全程冷靜，是一種極端危險但往往被忽略的心理特質「自戀型高功能反社會人格」，這類人明顯特徵就是「掌控欲極強」、「無法接受質疑」、「心理投射」。他也提醒，真正危險的人，往往不是那些大吼大叫的，而是那些在衝突時依然保持微笑、冷靜計算的人。

醫師張家銘指出，一場普通的離職談判，竟然變成董事長親手殺害技術長的血腥事件，裡面藏著異常人性的縮影，細節中可以很明顯的看出，這不只是職場衝突升級的結果，而是一場權力、控制、羞辱與報復的心理風暴。

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張家銘進一步提到相關特徵，第一是「掌控欲極強」，對「控制權」有極端的執著，希望所有事情都按照自己的方式運作，只要有人違背他的期望，他就會開始覺得受威脅，並試圖用各種手段來讓對方就範，而雲云技術長離職，對董事長來說是「權力喪失」的警訊，他無法接受技術長自由離開，更無法接受他公開發聲、揭露內部問題。

第二特徵是「無法接受質疑」，這類人將任何挑戰視為羞辱，屬於「極端的自戀」，無法忍受任何來自外界的批評，甚至微小的質疑都可能讓他們爆炸，在他們的世界裡，他們是無可挑戰的領袖，任何不服從、異議，甚至只是不同的觀點，都可能被他們解讀為對自身價值的攻擊。

第三「心理投射」也是自戀型反社會人格者最常用的心理防衛機制之一。張家銘說，當他們無法接受自己的缺陷時，他們會將問題投射到別人身上，把別人視為「罪魁禍首」，來合理化自己的行為。

張家銘指出，如果在職場上遇到一個人，即使在衝突時都能保持異常的冷靜與禮貌，但他的眼神卻讓你不寒而慄，那你應該提高警覺，因為這可能是一個真正的危險人物；面對這些人直球對決並不是好方法，可能會傷到自己，如果發現自己正在與這類人共事，甚至正在被這類人針對，最好的做法就是儘快遠離，減少直接衝突。