ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

雲云董座砍殺技術長　醫揭「恐怖3特徵」：真正危險的人不會吼叫

▲▼雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

▲「雲云科技」董事長持刀刺死梁姓技術長，引發社會關注。（圖／翻攝臉書）

記者趙于婷／台北報導

「雲云科技」董事長持刀刺死梁姓技術長，引發社會關注。醫師指出，此事件最駭人之處，是兇手全程冷靜，是一種極端危險但往往被忽略的心理特質「自戀型高功能反社會人格」，這類人明顯特徵就是「掌控欲極強」、「無法接受質疑」、「心理投射」。他也提醒，真正危險的人，往往不是那些大吼大叫的，而是那些在衝突時依然保持微笑、冷靜計算的人。

醫師張家銘指出，一場普通的離職談判，竟然變成董事長親手殺害技術長的血腥事件，裡面藏著異常人性的縮影，細節中可以很明顯的看出，這不只是職場衝突升級的結果，而是一場權力、控制、羞辱與報復的心理風暴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘進一步提到相關特徵，第一是「掌控欲極強」，對「控制權」有極端的執著，希望所有事情都按照自己的方式運作，只要有人違背他的期望，他就會開始覺得受威脅，並試圖用各種手段來讓對方就範，而雲云技術長離職，對董事長來說是「權力喪失」的警訊，他無法接受技術長自由離開，更無法接受他公開發聲、揭露內部問題。

第二特徵是「無法接受質疑」，這類人將任何挑戰視為羞辱，屬於「極端的自戀」，無法忍受任何來自外界的批評，甚至微小的質疑都可能讓他們爆炸，在他們的世界裡，他們是無可挑戰的領袖，任何不服從、異議，甚至只是不同的觀點，都可能被他們解讀為對自身價值的攻擊。

第三「心理投射」也是自戀型反社會人格者最常用的心理防衛機制之一。張家銘說，當他們無法接受自己的缺陷時，他們會將問題投射到別人身上，把別人視為「罪魁禍首」，來合理化自己的行為。

張家銘指出，如果在職場上遇到一個人，即使在衝突時都能保持異常的冷靜與禮貌，但他的眼神卻讓你不寒而慄，那你應該提高警覺，因為這可能是一個真正的危險人物；面對這些人直球對決並不是好方法，可能會傷到自己，如果發現自己正在與這類人共事，甚至正在被這類人針對，最好的做法就是儘快遠離，減少直接衝突。

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

關鍵字： 雲云 雲云科技 曾志新 張家銘

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雲云董座砍殺技術長　醫揭「恐怖3特徵」：真正危險的人不會吼叫

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

從「白帶」看健康！醫解析「4種顏色」：1狀況恐是陰道炎

全台40萬人睡眠呼吸中止症不自知　專家：中風失智風險增

3歲小弟弟跑來求一件事　醫曝結局：瞬間融化

婚後5年內最危險！「5大外遇徵兆」易被忽略　常發呆不是累了

雲云技術長生前焦慮失眠　醫揭高階人員困境：身心6症狀應求助

化療也可在家做！在宅急症照護下半年擴大適應症　石崇良曝方向

成人健檢揪出「15%腎功能異常」有症狀恐晚期　國健署給護腎8招

植入「3D列印陰莖」治療不舉！　最新研究：有望提高生育率

讀者迴響

回到最上面