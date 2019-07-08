太早化妝皮膚容易爛？醫勸「7使用原則」自保：從小就要懂

▲一味禁止使用化妝品，不如從小建立使用知識。（圖／記者李佳蓉攝）

文／王綺嫻

一位父親氣呼呼地帶著身穿高中校服的女兒來門診。之前的病歷顯示，牛媽五年前幫這個小女生治療過病毒疣，時光飛逝，她已經上高中了。

父親：「她以前都乖乖的，結果現在上了高中，越來越叛逆，你看看她的手。」父親粗魯地把她的手啪的一聲壓在桌上。女兒的手看起來沒什麼問題，倒是指甲上漂亮的彩繪蠻吸引我的目光。

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父親：「她前幾天跟同學出去逛街，回來十隻手指甲就變成這樣，要是感染什麼疾病或是過敏怎麼辦？醫師你勸她以後不要再弄這些東西。跟她說到大學後才需要用化粧保養品。」

女兒一臉無奈地搖著頭：「醫師，你跟我爸說，現在用化粧品很正常好不好？我們班很多同學每天上學都化一點淡妝，我爸真的很誇張。」

為什麼要知道什麼時候才可以用化粧保養品？門診中有很多父母擔心彩妝產品的安全性，所以希望假醫師之口，勸孩子們不要使用，牛媽認為教會孩子如何判斷跟使用比較重要，一味禁止真的不是好方法。

為什麼要知道什麼時候才可以用化粧保養品？

●避免和孩子有代溝。

●使用化妝保養品的知識從小就要建立，不是到大學就自動會安全使用這些產品。

●正確安全的使用化妝保養品。

▲使用完化妝保養品，一定要將容器的蓋子旋緊，避免細菌孳生。（圖／翻攝自pixabay）

美國食品藥物管理局對於使用化妝保養品的建議如下：

① 使用前請詳讀標示，並遵循產品標示的使用方法。

② 使用化妝保養品前，請先洗淨雙手。

③ 不要和別人共用化妝保養品。

④ 確保化妝保養品的包裝容器是乾淨的，並於每次使用後確實關緊容器。

⑤ 如果化妝保養品的顏色和味道改變，請勿使用。

⑥ 請勿在抽菸或接近火源時，使用噴霧劑型的產品。

⑦ 請在通風良好處使用噴霧劑型的產品。

從上述建議可以看出，使用化妝保養品先求安全。因為一罐保養品或彩妝品並非單次使用，而是可以使用一段時間，如果使用過程中未注意緊閉容器、洗淨雙手、勿與他人共用等原則，很容易有微生物的孳生，影響產品的安全性。

本文摘自《秒懂肌膚》／ 王綺嫻 （恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）／凱特文化