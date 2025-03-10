肺鏈疫苗擴大19～64歲接種！即起「6大高風險族群」免費打

▲接種疫苗是預防侵襲性肺炎鏈球菌感染症最有效的方法。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

接種疫苗是預防侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）最有效的方法，台北市衛生局表示，即日起公費肺炎鏈球菌疫苗再擴及「19至64歲高風險對象」，包括「脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者」，可接種13價結合型及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗各1劑。

台北市衛生局疾管科張惠美表示，截至2月底，北市65歲以上長者已有20.4萬人（33%）接種PCV13、29.7萬人（48%）接種PPV23，兩種疫苗皆完成者占26%，呼籲從未接種肺炎鏈球菌疫苗長者儘速接種PCV13，提供初階保護，間隔1年再接種PPV23，達成完整健康保護，另55至64歲原住民亦可公費接種1劑PPV23。

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肺炎鏈球菌為社區型肺炎常見致病菌，於5歲以下嬰幼兒、65歲以上長者及高風險族群，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，導致敗血症、肺炎、腦膜炎等嚴重症狀。

接種PCV13可產生抗體並激發免疫記憶，提供長期保護，而接種PPV23，則可對於較多型別的肺炎鏈球菌產生保護力，完整接種13價及23價肺炎鏈球菌疫苗才能獲得完整的免疫保護力，符合公費接種對象可洽北市288家合約醫療院所接種。

北市衛生局提醒，民眾前往接種疫苗請記得攜帶健保卡及身分證明文件，高風險對象建議於原診治醫療院所接種疫苗或攜帶診斷書等相關佐證資料，以利醫師評估接種。有關肺炎鏈球菌疫苗資訊，請至北市政府衛生局網頁查詢或洽12區健康服務中心詢問。