母乳喝不完送人？醫曝「來路不明體液」恐感染：連保存都有問題

▲母奶太多喝不完，竟有網友在臉書社團發送母乳。（示意圖／網友提供）

記者謝承恩／採訪報導

母乳喝不完，別隨便亂送人！生產完的媽媽要餵寶寶喝母乳，奶量大的時候往往會把母乳冰凍儲存，日前更有民眾在網路社團分送寶寶喝不完的母乳。醫師提醒，在擠乳過程中有傷口、疾病及保存過程不當的細菌孳生，難以掌握母乳品質，如果真的要捐贈母乳，可以選擇合法醫院的母乳庫，避免好意變成壞事。

衛福部就曾指出，母乳屬於體液，受《傳染病防治法》不得隨意供他人使用，也不得販售， 尤其像B肝、C炎及HIV病毒都可能透過乳汁傳染給幼童。 愛麗生婦產科醫師黃煌洲指出，孕婦們在做產檢的時候，就會驗肝炎和HIV，排除感染機率，但是 近期有出國到非洲等疾病盛行的國家旅遊，或者本身酒癮、服藥、毒癮及危險性行為者 ，這一類的母乳，就不宜食用。

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除此之外，母乳的保存、運送在衛生安全上也會有疑慮，黃煌洲說明，媽媽們本身有傷口感染，母乳會很容易長細菌，加上天氣熱，也很容易變質。一般母乳常溫可放6~8小時，4度C的冰箱冷藏，別放超過5天，若放進冷凍室保存，別放超過2個禮拜。母乳會隨著不同家庭的處理方式而有差異，很難掌握品質，別任意領取來路不明的母乳。

▲母奶擠乳過程，都可能會受到細菌感染，甚至保存不當變質。（圖／網友提供）

他能體會媽媽們想想母乳送人的好意，但要小心別讓好意變成壞事！黃煌洲表示，現在已有不少醫院都有設置母乳庫，提供給需要的嬰兒，特別是早產兒寶寶，免疫力較低，透過人奶補充才有機會攝取到奶水中免疫球蛋白。建議媽媽們有多出的母乳可以捐贈到母乳庫，經過嚴謹的篩選和保存，安全上較無疑慮。

而奶水不多的媽媽也別緊張！黃煌洲認為，每個人的奶水量、體質都不太一樣，有良好的「哺育計畫」比「餵母乳」更重要！當小孩子出生後，陸續到兒科報到檢查、打預防針時，就可以跟兒科醫師討論，如何針對寶寶們的過敏、發育狀況、食量、活動力來調整配哺育營養，另外，現在市售配方奶也都做得很不錯，不要悶著頭擠母乳，搞到自己得憂鬱症，反而得不償失。

「哺餵母乳並非是母愛的唯一表現，媽媽餵小孩，也要懂得愛自己。」黃煌洲提醒，媽媽們請不要隨意索取母奶餵食幼兒，或是上網贈售母乳，遇到母乳量不如預期，或有其他哺育問題，可諮詢兒科醫師，別聽信坊間偏方，或是婆婆媽媽的口耳相傳，有母乳需求也可諮詢合法的母乳庫，才是保護自己與寶寶的不二法門。