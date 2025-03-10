ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

免疫力低下不是老人專利！醫曝年輕族「3習慣」恐害免疫老化

頭痛,宿醉（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，年輕族群也可能發生免疫力低下。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

免疫力低下不是老年人的專利！一名35歲業務主管經常感冒、胃食道逆流，更反覆長唇皰疹，經檢查發現體內發炎指數過高。醫師指出，進一步問診才發現該個案有「長期飲食失衡、愛喝手搖飲、熬夜吃炸物」的習慣，這些行為可能導致免疫老化。

減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，許多人誤以為免疫力衰退發生在50至60歲，但根據歐盟研究指出，人體免疫力從40歲起便開始明顯下降。這種「免疫老化」現象使人體更容易受感染，疫苗保護力降低，帶來的老化發炎更會增加癌症、心血管疾病及糖尿病等風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航解釋，免疫老化（Immunosenescence）不僅削弱抵禦病毒的能力，還可能引發慢性發炎，導致免疫細胞長期受損，陷入惡性循環，當促發炎細胞激素增加，除了提升臨床疾病風險，還會加速肌肉流失、脂肪代謝異常與胰島素阻抗，進一步惡化健康狀況。

根據一篇刊登在《臨床內分泌代謝期刊》的研究顯示，沒有其他慢性病的高齡肥胖者，其體內約有30%的促發炎因子IL-6來自脂肪組織，遠高於正常體重的同齡者。

不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活是免疫老化的關鍵因素。魏士航進一步分享一名35歲業務主管個案，因長期飲食失衡與高壓工作，習慣以高糖手搖飲代替正餐，深夜則依賴速食、油炸食物紓壓導致免疫力下降，因此經常感冒、胃食道逆流，甚至反覆長唇皰疹。

魏士航說，該個案就診時BMI33.4、體重達99.5公斤，檢測顯示胰島素阻抗值（HOMA-IR）3.5，發炎指標(hs-CRP)過高。經過飲食調整、體重管理及營養補充，如高單位維生素C點滴與口服鎂錠等，免疫狀況才明顯改善。

魏士航提醒，營養均衡的關鍵不在於「多吃」，而是「吃對」，為維持免疫平衡、降低慢性發炎，也建議日常可以補充以下6大關鍵營養素：

1、維生素C：具抗氧化作用，能提升免疫力。但蠶豆症患者及心腎功能不佳者應諮詢醫師後再使用。

2、維生素D：平衡免疫系統、減少發炎，降低自體免疫疾病風險。

3、Omega-3脂肪酸：具抗發炎作用，調節免疫功能。

4、鎂：穩定神經與免疫系統，減少長期發炎。缺鎂者易疲倦、睡眠品質下降，進而削弱免疫力。

5、鋅：維持免疫系統正常運作，缺乏時感染風險增加。

6、硒：調節免疫反應，防止過度發炎，減少細胞損傷。

真的勇！《 #台灣尚勇 》唱垮站台！？合唱團臨危不亂...敬業繼續跳

關鍵字： 免疫力低下 感冒

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

免疫力低下不是老人專利！醫曝年輕族「3習慣」恐害免疫老化

生過一胎仍可能「繼發性不孕」　國健署揭備孕6迷思

肺鏈疫苗擴大19～64歲接種！即起「6大高風險族群」免費打

類流感流行ing、腹瀉者飆5年最多　南投醫院開設門診緩解急診壅塞

腸胃炎「喝運動飲料」恐拉更慘！醫推1飲品才有效

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

不只上吐下瀉！醫慘冒「2症狀」：今年諾羅讓你一次擁有

每天喝4杯咖啡！25歲女「彎腰竟骨折」急就醫　診斷結果曝光

35歲女罹糖尿病　眼底檢查驚見視網膜輕微病變

不是睡覺壓到！手麻「3狀況」恐已腦中風　醫：立即送醫

讀者迴響

回到最上面