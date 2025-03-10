免疫力低下不是老人專利！醫曝年輕族「3習慣」恐害免疫老化

▲醫師提醒，年輕族群也可能發生免疫力低下。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

免疫力低下不是老年人的專利！一名35歲業務主管經常感冒、胃食道逆流，更反覆長唇皰疹，經檢查發現體內發炎指數過高。醫師指出，進一步問診才發現該個案有「長期飲食失衡、愛喝手搖飲、熬夜吃炸物」的習慣，這些行為可能導致免疫老化。

減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，許多人誤以為免疫力衰退發生在50至60歲，但根據歐盟研究指出，人體免疫力從40歲起便開始明顯下降。這種「免疫老化」現象使人體更容易受感染，疫苗保護力降低，帶來的老化發炎更會增加癌症、心血管疾病及糖尿病等風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航解釋，免疫老化（Immunosenescence）不僅削弱抵禦病毒的能力，還可能引發慢性發炎，導致免疫細胞長期受損，陷入惡性循環，當促發炎細胞激素增加，除了提升臨床疾病風險，還會加速肌肉流失、脂肪代謝異常與胰島素阻抗，進一步惡化健康狀況。

根據一篇刊登在《臨床內分泌代謝期刊》的研究顯示，沒有其他慢性病的高齡肥胖者，其體內約有30%的促發炎因子IL-6來自脂肪組織，遠高於正常體重的同齡者。

不良的飲食習慣、睡眠不足與高壓生活是免疫老化的關鍵因素。魏士航進一步分享一名35歲業務主管個案，因長期飲食失衡與高壓工作，習慣以高糖手搖飲代替正餐，深夜則依賴速食、油炸食物紓壓導致免疫力下降，因此經常感冒、胃食道逆流，甚至反覆長唇皰疹。

魏士航說，該個案就診時BMI33.4、體重達99.5公斤，檢測顯示胰島素阻抗值（HOMA-IR）3.5，發炎指標(hs-CRP)過高。經過飲食調整、體重管理及營養補充，如高單位維生素C點滴與口服鎂錠等，免疫狀況才明顯改善。

魏士航提醒，營養均衡的關鍵不在於「多吃」，而是「吃對」，為維持免疫平衡、降低慢性發炎，也建議日常可以補充以下6大關鍵營養素：

1、維生素C：具抗氧化作用，能提升免疫力。但蠶豆症患者及心腎功能不佳者應諮詢醫師後再使用。

2、維生素D：平衡免疫系統、減少發炎，降低自體免疫疾病風險。

3、Omega-3脂肪酸：具抗發炎作用，調節免疫功能。

4、鎂：穩定神經與免疫系統，減少長期發炎。缺鎂者易疲倦、睡眠品質下降，進而削弱免疫力。

5、鋅：維持免疫系統正常運作，缺乏時感染風險增加。

6、硒：調節免疫反應，防止過度發炎，減少細胞損傷。