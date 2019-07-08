假掰女退散！男生最不願交往「5種對象」TOP3心機全被看穿

▲男女交往遇到對象不夠真誠，任何小心機都會大大扣分。（圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導、影／播吧

女孩總愛抱怨自己沒人愛？小心你在戀愛市場的心機，到了男生眼裡通通都是「生人勿近」的大地雷。兩性插畫家貝克書就歸納出，男生最NG討厭的5類女生類型，不但朋友都交不成，還很容易在他人心裡被默默扣分！

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1.假掰女

貝克書說明，「假掰女」就是在互動過程中表裡不一，會努力掩蓋本性，假裝成某種形象的女生。私下會說壞話、抱怨友人，但在男生面前卻大聲稱讚對方很正面、有好感，個性不夠真誠、性格很不協調的感覺。甚至會將缺點掩蓋起來不讓人發現，但明眼人都能察覺，女孩的讚賞和可愛的語氣，都是「裝」出來的。

2.有事才找你的女生

男生願意幫你忙，是因為這是比較能跟女生互動的好機會，卻也養出了許多「有事才找你」的女孩，以及搶當工具人的勇士們。但當男生想主動跟對方聯繫時，會發現女孩根本不想跟你有其他瓜葛，會以「我最近比較忙欸，沒辦法跟你出去，真的很抱歉。」回絕，最後再補一句「那我上次拜託你的事~~你做好了嗎？」這類互動模式，也很讓男生受不了。

▲拜金女可以嗅出誰是最有地位、口袋深，能撈到好處的對象。（圖／翻攝自pixabay）

3.挑人說話的拜金女

這些女孩們眼睛非常銳利，一下子就會觀察出「誰」在這個團體，是主要人物？又或者「誰」看起來像多金帥哥？拜金女就像鬣狗看到食物，馬上過去攀談。而有錢的男生遇到這一類的女生，一下子就能看穿對方用意，真想談感情，也很少會挑這類型的。至於其他口袋不深的剩男們，連開口聊天的機會也沒有，更別說交朋友了。

4.裝傻耍白癡

20歲以上就都是屬於行為能力人，可以為自己的行為負責，但很多東西都一問三不知，還覺得自己好傻好天真？不禁令人懷疑是怎麼活到20歲。貝克書舉例，曾遇過交往過8.9任男友的女孩，聽到黃色笑話卻還是不解詢問，甚至明知道男生在追求自己，被告白後還詫異的說「蛤~我不知道你喜歡我，我以為我們只是很好的朋友。」刻意保有行情，凡事不說開，只能裝傻唬弄帶過。

5.愛比較的女生

人比人，氣死人！這一類女孩，往往還沒交往，就會把「OOO追我都送我什麼。」掛在嘴邊，如果交往後，就會把「XXX男友都送她多好多好...。」、「我前男友都帶我去哪」來跟現任討拍、說嘴，任何一個對象聽到都會受不了，怎麼做都不夠好，而女孩深怕自己會吃虧似的，處處貨比三家。貝克書提醒，「比較」是人性，但不代表要說出來傷人。以上5種女孩，是許多男生們最不想交往的對象，千萬不要因為沒得挑，就將就了自己的情感和人生。